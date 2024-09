Sieben-Tore-Spektakel: FC Judenburg feiert Sieg über den FC Obdach

Details Montag, 09. September 2024 21:25

In einem torreichen Spiel der 5. Runde der Oberliga Nord konnte der FC Judenburg den FC Obdach mit 5:2 besiegen. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und boten den Zuschauern eine unterhaltsame Partie. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gastgeber mit Fortdauer des Spiels sukszessive das Kommando und bestachen auch durch spielerisch fein ausgeführte Aktionen.

Ein rasantes Spiel von Anfang an

Die Partie begann mit hohem Tempo, und schon in der 16. Minute gingen die Gäste durch Tamas Andras Bajor. Judenburg-Goalie Michael Liebfahrt Bischof verschätzte sich, der Ball sprang über ihn drüber und landete im Tor. Doch die Antwort der Hausherren folgte im wahrsten Sinne des Wortes postwendend. Vom Anstoß weg gelang es Florian Stadler, den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen (17.).

Die Heimmannschaft wollte mehr und drängte weiter nach vorne. In der 28. Minute war es erneut Florian Stadler, der eine schöne Aktion mustergültig abschloss und den Ball im Netz versenkte. Neuer Spielstand: 2:1 für den FC Judenburg. Aber auch jetzt hielt die Freude über die Führung jedoch nur kurz, denn in der 31. Minute erzielte Gregor Schaffer den erneuten Ausgleich für den FC Obdach zum 2:2. Ein weiter Outball gelangte durch vier Spieler durch in den Strafraum und der Schütze konnte ohne Bedrängnis einschießen. Jetzt wachten die Mannen von Coach Karl-Heinz Kubesch auf und übernahmen die Feldherrschaft.

Das Spiel blieb intensiv und ausgeglichen, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es dem FC Judenburg, erneut in Führung zu gehen. Christian Ritzmaier traf in der 38. Minute zum 3:2, was gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte. Nach einem Solo über 20 Meter, dribbelte er vier Gegenspieler aus und lupfte den Ball ins Eck. Traumtor! Dieser Treffer war auch gleichzeitig der Knackpunkt - die Judenburger gaben nun das Heft nicht mehr aus der Hand. Mit dieser knappen Führung ging es für die Heimmannschaft in die Pause.

Traumtor von Christian Ritzmaier

Auch nach dem Seitenwechsel drückte der FC Judenburg und zeigte unbedingten Siegeswillen. Obdach hatte bei einem Schuss von Stadler großes Glück - der Ball knallte an die Stange. In der 55. Minute erhöhte Simon Hörmann auf 4:2, wodurch die Heimmannschaft ihren Vorsprung ausbauen konnte. Der Spieler erkämpfte sich bei der Mittelauflage den Ball spielte in die Tiefe gespielt, sprintete nach und bekam die Kugel dann wieder retour serviert. Er düpierte im Anschluss noch zwei Gegner und schoss den Ball ins Eck.

Weiter ging es in die selbe Richtung - und wieder hatte Obdach Glück - Dragan Gavranovic traf nur die Stange. In der 77. Minute hatte Gavranovic dann sein Visier besser eingestellt. Nach einer Kombination über drei Stationen und einem Stangpass brauchte der Judenburger nur mehr seinen Fuß hinhalten und den Ball ins Tor lenken. Das 5:2 war die Vorentscheidung, die Gäste aus Obdach konnten in der Schlussphase nichts mehr entgegensetzen, und so ging der FC Judenburg als verdienter Sieger vom Platz.

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Am Anfang war das Spiel auf Messers Schneide - ein typisches Derby. Nach dem 2:2 haben wir das Kommando übernommen und vorallem auch spielerisch voll überzeugt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung."

Oberliga Nord: Judenburg : Obdach - 5:2 (3:2)

77 Dragan Gavranovic 5:2

55 Simon Hörmann 4:2

38 Christian Ritzmaier 3:2

31 Gregor Schaffer 2:2

28 Florian Stadler 2:1

17 Florian Stadler 1:1

16 Tamas Andras Bajor 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

