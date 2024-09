6 Spiele - 6 Siege: SC Bruck/Mur triumphiert auch gegen ATV Irdning

Details Samstag, 14. September 2024 09:01

Der SC Bruck/Mur konnte in einem spannenden und temporeichen Spiel gegen ATV Irdning einen klaren 5:0-Sieg einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg, ehe sie in der zweiten Hälfte endgültig alles klar machten. ATV Irdning kämpfte tapfer, fand jedoch keinen Weg, die kompakte Abwehr von Bruck/Mur zu durchbrechen. Mit dieser Spielweise wird es wohl kaum eine Mannschaft geben, die den SC Bruck/Mur stoppen kann.

Ardian Berisha (am Foto noch bei St. Peter-Freienstein) markierte einen Doppelpack

Starke erste Hälfte der Gäste

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für den SC Bruck/Mur. Lukas Tomic eröffnete in der 6. Minute den Torreigen und brachte die Gäste schnell in Führung. ATV Irdning versuchte, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, doch SC Bruck/Mur blieb weiterhin gefährlich.

In der 14. Minute konnte Bruck/Mur einen Freistoß verbuchen, während Irdning in der 15. Minute ihren ersten Schuss durch Christoph Rindler verzeichnete. Die Chancen häuften sich, und die Gastgeber mussten sich zunehmend auf ihre Defensive konzentrieren.

Bei sehr sehr englischem Wetter ist um 19:00 Uhr Anpfiff an der Ennsfield-Road! Eines ist gewiss, die Fans müssen sich sehr warm anziehen. Fabihöfi, Ticker-Reporter

Der Torhüter von ATV Irdning, Salvador Miguel Treiber, zeigte einige großartige Paraden, um sein Team im Spiel zu halten. Kurz vor der Halbzeitpause konnte SC Bruck/Mur jedoch erneut zuschlagen: Mark Riegel erzielte nach einer tollen Kombination in der 45. Minute das 2:0 für die Gäste. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen beide Teams in die Kabine.

SC Bruck/Mur lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit setzte SC Bruck/Mur seinen dominanten Auftritt fort. Bereits in der 49. Minute traf Davor Tomic zum 3:0 und ließ den Gastgebern keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. ATV Irdning versuchte zwar, offensive Akzente zu setzen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher.

In der 57. Minute war es erneut Ardian Berisha, der einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss und auf 4:0 erhöhte. In der 62. Minute musste der Brucker Jakob Jakic den Platz verlassen - er sah die Ampelkarte. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit konnten die Gäste nur eine Minute später ein weiteres Tor erzielen. Ardian Berisha traf zum zweiten Mal an diesem Abend und markierte das 5:0.

Ampelkarte für Jakob Jakic (hier noch im Dress seines Ex-Klubs)

Der Braten war jetzt gegessen - der Fisch geputzt! In Minute 82 gaben die Irdninger noch ein Lebenszeichen ab: Ein guter Schuss von Jonas Schweiger blieb ebenfalls ohne zählbares Ergebnis.Die Schlussphase des Spiels verlief ohne weitere Höhepunkte, und nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. SC Bruck/Mur festigte mit diesem deutlichen Sieg weiterhin die Tabellenführung, während ATV Irdning trotz tapferer Gegenwehr das Nachsehen hatte.

Stimmen zum Spiel:

Wilhelm Danklmaier, sportlicher Leiter Irdning:

"Bruck gehört nicht in die Oberliga. Die Brucker sind von der Spielweise und vom Kader einfach zu stark für die Liga. Ich möchte wissen, welche Mannschaft in der Liga dieser Brucker Mannschaft Paroli bieten kann. Man muss das neidlos anerkennen, die Gegner waren einfach in allen Belangen stärker."

Phillip Gröblinger, sportlicher Leiter Bruck/Mur:

"Es war heute wieder ein schweres Spiel. Der Platz war in einem Top Zustand. Nach dem 1:0 war es ein wenig schwierig, da hatte Irdning paar gute Minuten, aber das 2:0 vor der Pause war für uns Gold wert. Nach der Pause spielten wir unsere Klasse aus, auch nach dem Platzverweis. Nächste Woche ist ein neues Spiel, wo wir an die Leistungen anschließen wollen!"

Oberliga Nord: Irdning : Bruck/Mur - 0:5 (0:2)

63 Ardian Berisha 0:5

57 Ardian Berisha 0:4

49 Davor Tomic 0:3

47 Mark Riegel 0:2

6 Lukas Tomic 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.