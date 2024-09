Zeltwegs Sportchefin Preiss nach der Niederlage gegen Liezen: "Wir haben ihnen die ersten drei Treffer auf dem Silbertablett serviert!"

Details Samstag, 14. September 2024 09:05

Der SC Liezen hat das Auswärtsspiel gegen den FC Zeltweg in der 6. Runde der Oberliga Nord (STMK) deutlich mit 4:0 für sich entschieden. In einer Partie, die von Beginn an von den Gästen dominiert wurde, zeigte der SC Liezen eine überzeugende Leistung und ließ dem FC Zeltweg keine Chance. Schon zur Halbzeit lag Liezen mit 1:0 in Führung und baute diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus.

Elvin Kanyerere eröffnete den Liezener Torreigen

Frühe Führung für SC Liezen

Die Anfangsphase des Spiels war von einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften geprägt. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe SC Liezen die Führung erzielte. Nach einer schönen Vorarbeit von Yannick Rampler konnte Elvin Kanyerere den Ball im Tor des FC Zeltweg unterbringen. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber unter Druck und zwang sie, das Spiel offensiver zu gestalten.

Die Gäste aus Liezen hatten in der Folge mehrere Chancen, den Vorsprung zu erhöhen. Besonders auffällig war dabei erneut Rampler, der in der 26. Minute eine große Chance hatte, die Torhüter Julian Hasler jedoch parieren konnte. In der 27. Minute rettete ein Verteidiger der Hausherren auf der Linie, nachdem Rampler den Torhüter bereits umspielt hatte. Der FC Zeltweg konnte sich in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Erst in der 36. Minute gelang es ihnen, erstmals gefährlich vor das Tor von Liezen zu kommen, allerdings ohne Erfolg.

Kurz vor der Halbzeitpause ließ SC Liezen einige Konterchancen ungenutzt, darunter eine große Möglichkeit von Dominik Presul, der den Ball über das Tor schoss. Somit ging es mit einer 1:0-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

SC Liezen macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel kam SC Liezen entschlossen aus der Kabine und erhöhte in der 49. Minute durch Steven Thalhammer auf 2:0. Thalhammer, der nach einer präzisen Flanke von Kevin Josipovic zur Stelle war, zeigte sich vor dem Tor eiskalt und markierte seinen vierten Saisontreffer.

In der 54. Minute musste Zeltweg-Keeper Hasler erneut eingreifen, als er einen gut getretenen Freistoß von Kanyerere über die Latte lenkte. Doch nur fünf Minuten später war es dann erneut Yannick Rampler, der sich für seine starke Leistung belohnte und auf 3:0 erhöhte. Der FC Zeltweg hatte dem nun nichts mehr entgegenzusetzen.,

Zeltwegs Sportchefin Alexandra Preiss ärgerte sich über die leichtfertigen Gegentreffer

Radovan Smitran traf mit seiner ersten Ballberührung

Der Höhepunkt des Spiels ereignete sich in der 83. Minute, als Radovan Smitran gerade einmal zehn Sekunden auf dem Feld war und nach einem Abpraller den Ball zum 4:0-Endstand ins Tor schob. Die Überlegenheit des SC Liezen war zu diesem Zeitpunkt unübersehbar, und der Sieg in dieser Höhe war mehr als verdient.

Nach 91 Minuten beendete Schiedsrichter Wolfgang Pucher die Partie, und SC Liezen konnte einen souveränen 4:0-Auswärtssieg feiern. Während der FC Zeltweg an diesem Abend zwar brav kämpfte aber dennoch chancenlos blieb, setzte SC Liezen ein deutliches Ausrufezeichen und festigte seine Position in der Tabelle der Oberliga Nord.

Stimmen zum Spiel:

Alexandra Preiss, FC Zeltweg:

"Es war ein ausgeglichenes Spiel, wir sind diesmal an unseren Eigenfehlern gescheitert. Wir haben ihnen die ersten drei Treffer auf dem Silbertablett serviert. Wir haben zwar brav gekämpft und auch dagegen gehalten, aber mit dem 0:3 war die Partie dann entschieden."

Michael Lammer, Obmann Liezen:

"Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. WIr sind mit einigen Erwartungen nach Zeltweg gefahren, dass das Spiel dann so ausgeht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aufgrund der Statistik ist Zeltweg unser Lieblingsgegner, wir haben 20x gegeneinander gespielt und 16x gewonnen!"

Oberliga Nord: Zeltweg : SC Liezen - 0:4 (0:1)

84 Radovan Smitran 0:4

59 Yannick Rampler 0:3

49 Steven Thalhammer 0:2

20 Elvin Kanyerere 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

