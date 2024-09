Sekic verhaut Obdach die Flutlichteinweihung: Der ESV Knittelfeld schenkt dem Gastgeber fünf Trümmer ein

Details Sonntag, 15. September 2024 10:57

Der ESV Knittelfeld hat am Samstag in der 6. Runde der Oberliga Nord (STMK) einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den FC Obdach eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Lukas Sekic war mit drei Toren der überragende Spieler auf dem Platz. Der FC Obdach konnte trotz eines Treffers von Stefan Marchl die Niederlage nicht abwenden und bleibt weiterhin ohne Sieg in der aktuellen Saison.

Der ESV Knittelfeld feiert einen Kantersieg in der Fremde

Starke erste Halbzeit des ESV Knittelfeld

Bereits in der 11. Minute gingen die Gäste in Führung. Marc Klicnik verwandelte einen Elfmeter souverän zum 1:0 für den ESV Knittelfeld. Dieses frühe Tor setzte den Gastgeber FC Obdach unter Druck, und die Mannschaft schien sich von diesem Rückschlag nicht erholen zu können. In der 37. Minute schlug dann Lukas Sekic zu und erhöhte auf 2:0. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte gelangte ein Steckpass auf Klicnik, er legte den Ball quer und es klingelte im Kasten.

Mark Klicnik verwertete den Elfmeter - Clemens Schultermandl ist geschlagen

Nur zwei Minuten später war es erneut Sekic, der nach einem Spielzug - wie zum 2:0 - das 3:0 erzielte. Einziger Unterschied: Diesmal spielte er den Torhüter nicht aus sondern überhob ihn mit einem Lupfer. Somit war die komfortable Halbzeitführung für den ESV Knittelfeld besiegelte.

Die erste Halbzeit war geprägt von der Dominanz des ESV Knittelfeld, die immer wieder gefährlich vor dem Tor des FC Obdach auftauchten. Die Gastgeber hingegen taten sich schwer, ins Spiel zu finden und hatten große Probleme, in die gegnerische Hälfte vorzudringen.

Obdach verkürzt, Knittelfeld antwortet prompt

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der FC Obdach zunächst etwas verbessert. In der 67. Minute konnte Stefan Marchl das 1:3 erzielen und damit etwas Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd aufkommen lassen. Doch diese Hoffnung währte nicht lange. Nur sechs Minuten später stellte Ilija Tomic mit seinem Treffer zum 4:1 den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Die Knittelfelder kombinierten sich von hinten durch und der Stürmer ließ nach dem Steckpass nicht zweimal bitten. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Triplepack von Lukas Sekic - ein Tor war schöner, als das andere

Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Sekic in der 77. Minute. Mit seinem dritten Treffer des Abends krönte er seine überragende Leistung und besiegelte den 5:1-Endstand für den ESV Knittelfeld. Auch dieser Treffer war sehr schön - Sekic tankte sich auf der Seite durch, legte quer auf Tomic, Torhüter Clemens Schultermandl wehrte ab und Sekic staubte ab. Der FC Obdach hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich am Ende klar geschlagen geben.

Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:1-Sieg für den ESV Knittelfeld. Während die Gäste mit diesem Sieg wichtige Punkte sammeln konnten, bleibt der FC Obdach weiter im Tabellenkeller und muss sich dringend steigern, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Zahlreiche Prominenz bei der Einweihung der neuen Flutlichtanlage im Zirbenlandstadion

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportchef Knittelfeld:

"Es war eine super Antwort auf die Niederlage in der Vorwoche, bei der wir ein wenig Pech hatten. Gratulation an die Mannschaft, das war spielerisch sehr gut. Und das, obwohl die Wetterverhältnisse sehr schwierig waren."

Oberliga Nord: Obdach : Knittelfeld - 1:5 (0:3)

77 Lukas Sekic 1:5

73 Ilija Tomic 1:4

67 Stefan Marchl 1:3

39 Lukas Sekic 0:3

37 Lukas Sekic 0:2

11 Marc Klicnik 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos (Galerie)

