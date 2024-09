Torreiches Derby - St. Michael gewinnt bei St. Peter-Freienstein

Details Mittwoch, 18. September 2024 20:07

In einem von Toren geprägen Derby setzte sich der ESV St. Michael mit 4:2 gegen den SC St.Peter-Freienstein durch. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gastgeber konnte sich der ESV St. Michael, vor allem durch ihre starke Konter, am Ende klar durchsetzen. Das Spiel bot viele aufregende Momente, die die Fans begeisterten - jubeln konnten am Ende aber nur die Auswärtigen.

Ein frühes Tor und turbulente erste Halbzeit

Die Partie begann gleich mit einem Paukenschlag. Schon in der 17. Minute ging die Auswärtsmannschaft mit 0:1 in Führung, als Christoph Bracher den Ball im Netz unterbrachte. St. Michael setzte noch eines drauf: In Minute 35 erhöhte Fabian Heilinger auf 0:2.

Die erste Halbzeit war geprägt von schnellen und intensiven Spielzügen, und kurz vor dem Pausenpfiff durften dann auch die Gastgeber frohlocken. Mateo Lovric traf in der 45. Minute zum 1:2 und brachte seine Mannschaft somit zur Halbzeit in Führung. Dieser Treffer fiel zu einem - aus Sicht der Gäste - ungünstigen Zeitpunkt, denn jetzt rechneten sich die Hausherren zurecht noch Chancen aus.

Entscheidende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit setzte die Spannung der ersten 45 Minuten fort. In der 65. Minute erhöhte Christoph Bracher auf 1:3 für den ESV St. Michael und verschaffte seinem Team somit eine komfortable Führung. Doch der SC St.Peter-Freienstein gab nicht auf und verkürzte in der 74. Minute durch Josip Pavkovic auf 2:3. Ein spannendes Finale war somit garantiert.

Die letzten Minuten des Spiels wurden intensiv und nervenaufreibend. Während der SC St.Peter-Freienstein alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen, blieb der ESV St. Michael gefährlich im Konter. Felix Hochfellner nutzte eine dieser Konterchancen in der 90. Minute und erzielte den Treffer zum 2:4. Damit war die Entscheidung endgültig zugunsten der Auswärtigen gefallen.

Die Gäste zeigten sich vor allem in den entscheidenden Momenten abgezockt und nutzten ihre Chancen konsequent aus. Der SC St.Peter-Freienstein hingegen hatte zwar ebenfalls einige gute Momente, konnte diese aber nicht in mehr Tore ummünzen.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Ich gratuliere St Michael zum Sieg. Wir müssen wieder so schnell wie möglich eine Mannschaft werden. Das fehlt uns derzeit. Daran müssen wir arbeiten!"

Oberliga Nord: SC St.Peter-Freienstein : St. Michael - 2:4 (1:2)

92 Felix Hochfellner 2:4

74 Josip Pavkovic 2:3

65 Christoph Bracher 1:3

45 Mateo Lovric 1:2

35 Fabian Heilinger 0:2

17 Christoph Bracher 0:1

