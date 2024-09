SC Liezen deklassiert FC Obdach mit 7:0

In der 7. Runde der Oberliga Nord setzte sich der SC Liezen mit einer beeindruckenden Leistung gegen den FC Obdach durch und gewann souverän mit 7:0. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine starke Performance und dominierte das Spielgeschehen. Besonders hervorzuheben ist Yannick Rampler, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg beitrug. Das Team von Trainer Björn Zimmermann konnte sich somit drei wichtige Punkte sichern.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Phase des Abtastens beider Mannschaften. In der 13. Minute fand Liezen jedoch zur eigenen Stärke und eröffnete den Torreigen. Yannick Rampler erzielte das 1:0 nach einer schönen Kombination durch die Mitte und einem präzisen Schuss durch die Beine des Torhüters.

In der 28. Minute war es Nikola Ostojic, der mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze ins linke Kreuzeck das 2:0 erzielte. Nur zwei Minuten später bereitete Kevin Josipovic mit einem perfekten Pass das dritte Tor vor, welches erneut von Yannick Rampler souverän abgeschlossen wurde. Liezen dominierte das Spielgeschehen und ließ den Ball gut laufen. Bis zur Halbzeitpause konnte Obdach keine nennenswerten Akzente setzen, sodass es mit einem klaren 3:0 in die Kabinen ging.

Hausherren legen vier Tore nach

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild kaum. Liezen blieb das spielbestimmende Team und setzte die Gäste weiterhin unter Druck. Bereits in der 50. Minute konnte Yannick Rampler seinen Dreierpack perfekt machen. Nach einem Fehlpass der Abwehr von Obdach gelangte der Ball zu Rampler, der eiskalt zum 4:0 abschloss.

Nur fünf Minuten später war es Elvin Kanyerere, der eine Traumflanke von der rechten Seite per Kopf verwandelte und damit auf 5:0 erhöhte. Die Abwehr des FC hatte weiterhin große Probleme, den Offensivdrang von Liezen zu stoppen. In der 63. Minute setzte sich Kevin Josipovic erneut in Szene. Nach einem Pass in die Tiefe tauchte er vor dem Torhüter auf und schob zum 6:0 ein.

Den Schlusspunkt setzte Dominik Presul in der 77. Minute. Nach einer schönen Kombination kam der Ball zu ihm und er erzielte das 7:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Tobias Nachbagauer hatte noch eine gute Chance, scheiterte jedoch am Torhüter.

Obdach konnte dem nichts entgegensetzen und hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Der SC Liezen zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem deutlichen 7:0 für den SC Liezen. Die Mannschaft von Trainer Björn Zimmermann zeigte sich in bester Spiellaune und belohnte sich mit einem klaren Heimsieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (86900 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.