Torreiches Duell: SC Bruck/Mur dominiert SV Lassing und bleibt weiterhin ungeschlagen

In der 7. Runde der Oberliga Nord empfing der noch ungeschlagene Absteiger SC Bruck/Mur souverän den Aufsteiger SV Lassing. Vor heimischer Kulisse startete die Elf von Dominik Leodolter stark in die Partie und ließ den Gästen aus Lassing kaum Chancen zur Entfaltung. Mit einer beeindruckenden Leistung sicherten sie sich bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung, die sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand gaben. Bruck dominiert die Liga weiter nach Belieben und rangiert nach sieben Runden ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze.

Matthias Pagger traf zweimal und legte ein Tor auf

Frühe Führung und klare Dominanz

Schon in der Anfangsphase zeigte der SC Bruck/Mur seine Entschlossenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 5. Minute konnten die Gastgeber den ersten Treffer bejubeln. Nach einer präzisen Flanke von Matthias Pagger verwandelte Mark Riegel per Kopfball zur 1:0 Führung. Diese frühe Führung setzte den SV Lassing von Beginn an unter Druck und zwang die Gäste zu Fehlern.

In der 13. Minute baute der SC Bruck/Mur seine Führung weiter aus. Ein unglückliches Eigentor von Anes Imamovic nach einer scharfen Flanke sorgte für das 2:0 und brachte den SV Lassing zusätzlich in Bedrängnis. Trotz einiger Defensivbemühungen fanden die Gäste kaum Mittel gegen die dominierenden Hausherren.

Der SV Lassing konnte jedoch in der 34. Minute durch Jörg Stenitzer auf 2:1 verkürzen. Ein Missverständnis in der Abwehr des SC Bruck/Mur führte dazu, dass Stenitzer nur noch einschieben musste. Diese kurze Phase der Hoffnung für die Gäste währte jedoch nicht lange.

Matthias Pagger sorgt für die Entscheidung

Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff stellte der SC Bruck/Mur den alten Abstand wieder her. In der 42. Minute legte Jakob Erlsbacher den Ball auf Matthias Pagger ab, der aus gut 20 Metern mit einem strammen Schuss das 3:1 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Lukas Tomic nur die Stange, so ging es mit dem passablen Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit dominierte der SC Bruck/Mur weiterhin das Spielgeschehen. Die Gäste aus Lassing konnten den Druck kaum standhalten und verteidigten mit allen Mitteln.

In der 66. Minute setzte Matthias Pagger schließlich den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Gestocher im Strafraum traf Pagger zum 4:1 und besiegelte damit endgültig den Sieg des SC Bruck/Mur. Die restliche Spielzeit verwalteten die Gastgeber souverän und ließen keine weiteren Chancen der Gäste zu.

Nach dem 4:1 war der Fisch geputzt

Auch in den letzten Minuten der Partie blieb der SC Bruck/Mur am Drücker. Trotz einiger Bemühungen des SV Lassing gelang es ihnen nicht, noch einmal gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen. In der 87. Minute zeigte sich, dass der SC Bruck/Mur das Spiel nach Belieben verwaltete, auch wenn der letzte Punch fehlte.

Nach 96 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SC Bruck/Mur. Die Hausherren konnten sich somit über drei wichtige Punkte freuen und ihre Tabellenführung weiter ausbauen. Der SV Lassing hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die kommenden Spiele nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimmen zum Spiel:

Phillip Gröblinger, Sportlicher Leiter Bruck an der Mur:

"Heute war das bisher schwächste Spiel der Saison von uns. Der Gegner zog sich soweit zurück, das es unglaublich schwer war, diese Mauer zu durchbrechen. Trotzdem ist es uns gelungen, das Spiel für uns zu entscheiden! Nächste Woche wartet ein sehr schweres Spiel auf uns, auf das wir uns wieder sehr gut vorbereiten werden."

Oberliga Nord: Bruck/Mur : SV Lassing - 4:1 (3:1)

66 Matthias Pagger 4:1

42 Matthias Pagger 3:1

34 Jörg Stenitzer 2:1

13 Eigentor durch Anes Imamovic 2:0

5 Mark Riegel 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotosd

