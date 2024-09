Gassner-Doppelpack: Bad Mitterndorf triumphiert knapp gegen ESV Knittelfeld

Details Samstag, 21. September 2024 12:19

In einer hart umkämpften Partie der 7. Runde der Oberliga Nord sicherte sich der ASV Bad Mitterndorf einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den ESV Knittelfeld. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen gelang es den Gastgebern nicht, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Besonders Christoph Gassner von Bad Mitterndorf zeichnete sich als zweifacher Torschütze aus und führte sein Team zum Sieg. Marc Klicnik konnte für ESV Knittelfeld lediglich den Anschlusstreffer erzielen.

Christoph Gassner (hier im Spiel gegen Obdach) traf zweimal

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Der ESV Knittelfeld und der ASV Bad Mitterndorf starteten engagiert in die Partie. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und Kampfgeist. Möglichkeiten waren aufgrund der guten Defensivleistung beider Teams Mangelware. Einige wenige Ausnahmen gab es dann doch. In Minute 37 krachte ein Weitschuss an die Kreuzlatte - das wäre die Führung für die Gastgeber gewesen.

Doch die erste entscheidende Szene spielte sich in der 40. Minute ab. Nach einer Standardsituation konnte Christoph Gassner von Bad Mitterndorf den Ball per Kopfball im Tor unterbringen und damit die 0:1-Führung für die Gäste erzielen. Die Abwehr von ESV Knittelfeld war in diesem Moment nicht gut organisiert, was Gassner eiskalt ausnutzte. Mit diesem Vorsprung aus Sicht der Auswärtigen ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Spannung und Drama

Nach dem Seitenwechsel zeigte der ESV Knittelfeld große Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive von Bad Mitterndorf, gut eingestellt von Trainer Andreas Schmid, hielt den Angriffen stand.

In der 64. Minute bot sich dem ESV eine riesige Chance, die jedoch fahrlässig vergeben wurde. Kurz darauf, in der 65. Minute, hatte auch Bad Mitterndorf eine Konterchance, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. Es schien, als ob das Spiel durch ein weiteres Tor entschieden werden könnte, und das geschah schließlich in der 73. Minute. Wieder war es Christoph Gassner, der nach einem schnellen Konter zum 0:2 für Bad Mitterndorf einnetzte.

Zwischenbilanz: ESV sehr bemüht und klar mehr Spielanteile aber keine Torabschlüsse. Trainer Schmied Andreas von Bad Mitterndorf hat seine Mannschaft in der Defensive sehr gut eingestellt! Patrick Gollner, Ticker-Reporter

Der ESV Knittelfeld gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte in der 77. Minute auf 1:2 verkürzen. Marc Klicnik verwandelte einen Freistoß aus 16 Metern präzise ins Tormanneck. Die Hoffnung auf den Ausgleich keimte bei den Gastgebern wieder auf. In der Folge drängte der ESV Knittelfeld weiter nach vorne. Sie hatten eine weitere große Chance, die jedoch auf der Linie geklärt wurde.

In der Schlussphase wurde es nochmal richtig spannend. ESV Knittelfeld setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Besonders in der 81. Minute zeigte der Torwart von Bad Mitterndorf eine unglaubliche Parade und rettete den Ball aus dem Kreuzeck. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen des ESV und gefährlichen Kontern der Gäste. Ein Abwehrfehler in der 90. Minute ermöglichte einem Spieler von Bad Mitterndorf eine Großchance, die jedoch mangels Kraft nicht genutzt werden konnte.

Das werden noch recht amüsante Schlussminuten ESV gibt alles um den Ausgleich zu machen aber der Tormann von Bad Mitterndorf mit einer unglaublichen Parade, kitzelt den Ball noch aus der Kreuzeck Patrick Gollner, Ticker-Reporter

Nach insgesamt 94 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 1:2 für den ASV Bad Mitterndorf. Trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen blieb dem ESV Knittelfeld der verdiente Ausgleich verwehrt. Christoph Gassner avancierte mit seinen beiden Toren zum Matchwinner und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte.

Stimmen zum Spiel:

Martin Rosol, Sportchef Knittelfeld:

"Wir bekommen zur Zeit keine Konstanz in unsere Ergebnisse. Sprich, wir spielen ansehentlichen Fußball, haben sehr viel Kontrolle im Spiel, scheitern aber des öfteren an der eigenen Chancenverwertung oder wie gestern an einer sehr guten Defensivleistung des Gegners. Bad Mitterndorf hat uns wenig Räume geboten durchzukommen und hat bis auf einige Konteraktionen wenig fürs Spiel gemacht. Dennoch hat es für den Sieg gereicht, weil sie im Verwerten ihrer Chancen einfach besser waren. Schade weil wir so schon einige Punkte liegen lassen haben."

Andreas Schmid, Trainer Bad Mitterndorf:

"Unser Innenverteidiger und Führungsspieler Mateo Damis ist aus der Verletzungspause retour. Die Abwehr steht sicherer als vorher und das hat sich am Ende bezahlt gemacht. Das war ein anderes Auftreten der gesamten Mannschaft, der ich ein Lob aussprechen möchte."

Oberliga Nord: Knittelfeld : Mitterndorf - 1:2 (0:1)

77 Marc Klicnik 1:2

73 Christoph Gassner 0:2

40 Christoph Gassner 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

