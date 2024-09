Unglaubliche Aufholjagd! Trofaiach führt 3:0 - Zeltweg gewinnt mit 3:4

Details Sonntag, 22. September 2024 11:44

In einem dramatischen Spiel erkämpfte sich der FC Zeltweg einen 4:3-Sieg gegen den FC Stadtwerke Trofaiach. Trotz eines frühen Rückstands und einer dominanten ersten Halbzeit der Gastgeber, gelang es den Gästen, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und mit einem Last-Minute-Treffer den Sieg zu sichern. Der FC Trofaiach musste zudem das Spiel mit einem Mann weniger beenden, nachdem Daniel Tragler in der Nachspielzeit die rote Karte sah.

Furioser Start der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 2. Minute brachte Collins Efe Giegbefumwen den FC Stadtwerke Trofaiach in Führung, nachdem ein Eigentor der Gäste den Ball überraschend ins Netz beförderte. Nur drei Minuten später konnte Philipp Rabensteiner auf 2:0 erhöhen und sorgte damit früh für eine komfortable Führung der Gastgeber. Die Zeltweger wirkten nach diesem Fehlstart geschockt und fanden zunächst nicht ins Spiel.

Erst in der 10. Minute kam die Frage auf, ob sich der FC Zeltweg von diesem Fehlstart erholen könnte. Während die Trofaiacher weiterhin Druck machten, gelang es den Gästen, sich langsam zu stabilisieren. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten blieb es zunächst beim Stand von 2:0. In der 27. Minute war es erneut Philipp Rabensteiner, der für den FC Trofaiach traf und damit auf 3:0 erhöhte. Eigentlich eine "gmahde Wiesn", so dachten sich zumindestens die 200 Besucher im Stadion Trofaiach

Die Zeltweger zeigten jedoch Moral und kämpften sich noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel. In der 43. Minute konnte Ardian Jasari aus einem Elfmeter den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen, nachdem der Schiedsrichter aufgrund einer Intervention des Linienrichters den ersten Strafstoß wiederholen ließ. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Nach der Pause kam der FC Zeltweg wie ausgewechselt aus der Kabine. Bereits in der 53. Minute gelang Hubert Bichler der Treffer zum 3:2 und brachte seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz. Der Druck der Gäste nahm weiter zu und wurde in der 62. Minute belohnt, als Christian Hoffelner zum 3:3-Ausgleich traf. Die Fans des FC Zeltweg peitschten ihre Mannschaft weiter nach vorne, in der Hoffnung auf den Siegtreffer.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 79. Minute musste Zeltweg-Coach Marco Dorner nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen, was die Spannung weiter erhöhte. Der Coach sah binnen einer Minute Gelb und danach Gelb-Rot. Ein sehr fragwürdiger Ausschluss des Unparteiischen. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren und hatten Pech, als ein weiterer Treffer in der 78. Minute aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

Zeltweg-Coach Marco Dorner sah die Ampelkarte

Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Schiedsrichter Dambo Adnan hatte alle Hände voll zu tun, um die Gemüter zu beruhigen. In der Nachspielzeit sah Daniel Tragler vom FC Trofaiach die rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Nur wenige Augenblicke später, in der 90. Minute, erzielte Manuel Tafeit den entscheidenden Treffer zum 4:3 für den FC Zeltweg. Die letzten Minuten der Nachspielzeit vergingen ohne weitere nennenswerte Ereignisse und so konnte der FC Zeltweg einen hart umkämpften Sieg feiern.

Mit diesem Erfolg sicherte sich der FC Zeltweg wichtige Punkte und unterstrich seine Ambitionen in der Oberliga Nord. Für den FC Stadtwerke Trofaiach hingegen bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Fans dürfen gespannt sein, wie beide Teams in den kommenden Spielen auftreten werden.

Statement:

Alexandra Preiss, Sportchefin Zeltweg:

"Wir haben in der ersten 30 Minuten richtig schlecht gespielt. Der Anschlusstreffer kurz vor der Pause war sehr wichtig. Die personellen Veränderungen in der Pause haben gefruchtet. Im zweiten Durchgang sind wir völlig anders aufgetreten und waren auch spielbestimmend und überlegen. Aufgrund der Leistung in Hälfte Zwei geht der Sieg absolut in Ordnung."

Oberliga Nord: Trofaiach : Zeltweg - 3:4 (3:1)

93 Manuel Tafeit 3:4

62 Christian Hoffelner 3:3

53 Hubert Bichler 3:2

43 Ardian Jasari 3:1

27 Philipp Rabensteiner 3:0

5 Philipp Rabensteiner 2:0

2 Eigentor durch Collins Efe Giegbefumwen 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christina Trafela

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.