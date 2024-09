Überzeugender Heimsieg: Tus St. Peter/Kbg. schlägt SC St.Peter-Freienstein mit 3:0

Details Montag, 23. September 2024 19:18

Tus St. Peter/Kbg. zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte SC St.Peter-Freienstein mit 3:0. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Sieg, indem sie alle drei Tore erzielten. SC St.Peter-Freienstein fand kein Mittel gegen die stark aufspielenden Hausherren und blieb über die gesamte Spielzeit weitgehend chancenlos.

Blitzstart für Tus St. Peter/Kbg. durch Stefan Sigl

Bereits in der achten Minute konnten die Fans von Tus St. Peter/Kbg. das erste Mal jubeln. Stefan Sigl erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft und brachte seine Farben früh in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern die notwendige Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

In der 10. Minute konnte der Torhüter von SC St.Peter-Freienstein, Uros Poljanec, einen guten Schuss noch klären, doch nur eine Minute später musste er erneut hinter sich greifen, als ein weiterer Abschluss sicher in seinen Armen landete.

Nur sechs Minuten später folgte das zweite Tor für die Gastgeber. Dominik Wassermann zeigte sich treffsicher und erhöhte auf 2:0. Die Heimelf ließ SC St.Peter-Freienstein kaum zur Entfaltung kommen und dominierte die Partie nach Belieben.

Vorentscheidung kurz vor der Halbzeit

Die Überlegenheit von Tus St. Peter/Kbg. zahlte sich weiter aus. In der 39. Minute machte Christopher Brugger alles klar und erzielte das 3:0. Mit diesem Tor war die Partie bereits vor der Halbzeitpause entschieden, auch wenn ein Freistoß in der 45. Minute knapp am Ziel vorbeiging.

In der zweiten Halbzeit konnte SC St.Peter-Freienstein kaum nennenswerte Chancen herausspielen. Die Gastgeber verwalteten die Führung souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Tus St. Peter/Kbg. spielte weiterhin konzentriert und ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, bis schließlich nach 94 Minuten der Schlusspfiff ertönte. Tus St. Peter/Kbg. sicherte sich damit drei verdiente Punkte und konnte den Platz als Sieger verlassen. SC St.Peter-Freienstein hatte an diesem Abend wenig zu bestellen und musste die Überlegenheit des Gegners anerkennen.

Statement:

Patrick Rauch, Sektionsleiter St. Peter/Kbg.:

"Das war eine kompakte Mannschaftleistung von uns. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv und haben keine Chancen zugelassen. Die Chancenauswertung war gegenüber den letzten Spiel ebenso top, somit geht der Sieg vollkommen in Ordnung."

Oberliga Nord: St. Peter/Kbg. : SC St.Peter-Freienstein - 3:0 (3:0)

39 Christopher Brugger 3:0

14 Dominik Wassermann 2:0

8 Stefan Sigl 1:0

