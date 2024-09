Klare Angelegenheit: FC Judenburg triumphiert über ATV Irdning 3:0

Details Montag, 23. September 2024 21:10

In einem spannenden Duell der Oberliga Nord setzte sich der FC Judenburg am Sonntag klar gegen den ATV Irdning durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gastgeber in der zweiten Hälfte richtig auf und erzielten drei Tore, um sich den Sieg zu sichern. Besonders Gabriel David Trummer, Edwin Hodzic und Florian Stadler brillierten als Torschützen für den FC Judenburg.

Florian Stadler bejubelt seinen Treffer zum 1:0

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem FC Judenburg und dem ATV Irdning begann um 16:00 Uhr und die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten beider Teams geprägt. In der ersten Halbzeit gab es zahlreiche Zweikämpfe und Ballverluste auf beiden Seiten, doch keine der beiden Mannschaften konnte sich klare Torchancen herausspielen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen zu.

Beide Teams zeigten sich engagiert, aber es fehlte die Präzision im Abschluss. Die Zuschauer sahen eine Halbzeit, die von taktischem Geplänkel geprägt war. Judenburg war zwar stärker, machte aber die nötigen Tore nicht - so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Das Resultat spiegelte wider, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten, aber der Durchbruch ließ noch auf sich warten.

Offensive Explosion des FC Judenburg

Nach der Pause kam der FC Judenburg mit neuer Energie aus der Kabine und setzte den ATV Irdning sofort unter Druck. In der 53. Minute war es dann soweit: Florian Stadler erzielte das erlösende 1:0 für den FC Judenburg. Nach einer Balleroberung an der Mittelline wurde der Ex-Brucker in die Tiefe geschickt, er zog in den 16er und versenkte das Runde im Eckigen. Der Treffer brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße und ließ das Selbstvertrauen des Teams merklich ansteigen.

Die Mannschaft von FC Judenburg blieb am Drücker und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Nur acht Minuten später, in der 61. Minute, konnte Edwin Hodzic das 2:0 nachlegen. Eine einstudierte Freistoßvariante überraschte die Gegner und den Torhüter - der Ball zappelte genau im Kreuzeck. Dieser Treffer war ein Schlag ins Kontor für den ATV Irdning, der sich in der Folge schwer tat, ins Spiel zurückzufinden.

Gabriel David Trummer traf zum 3:0 - das war die Entscheidung

Der FC Judenburg dominierte nun das Geschehen auf dem Platz und ließ keine Zweifel mehr am Ausgang des Spiels. In der 78. Minute setzte Gabriel David Trummer mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Nach einer Kombination über mehrere Stationen verwerte der Mittelspieler den Stanglpass von seinem Kollegen Stadler. Der FC Judenburg präsentierte sich in der zweiten Halbzeit in bestechender Form und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung.

Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für den FC Judenburg. Die Mannschaft belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit und konnte durch diesen Erfolg wertvolle Punkte in der Oberliga Nord (STMK) sammeln.

Der ATV Irdning hingegen musste sich geschlagen geben und wird sich nun auf die kommenden Aufgaben konzentrieren müssen, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Der FC Judenburg zeigte eindrucksvoll, dass sie in dieser Liga jeden Gegner schlagen können, wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Statement:

Karl-Heinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Der Sieg war aufgrund der spielerischen Überlegenheit mehr als verdient und hätte höher ausfallen können."

Oberliga Nord: Judenburg : Irdning - 3:0 (0:0)

78 Gabriel David Trummer 3:0

61 Edwin Hodzic 2:0

53 Florian Stadler 1:0

Details

