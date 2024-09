Dominanter Auftritt: KSV Amateure deklassieren den FC Trofaiach mit 5:0

Details Donnerstag, 26. September 2024 19:50

Die KSV Amateure setzten sich im Nachtrag der Oberliga Nord (STMK) souverän gegen den FC Stadtwerke Trofaiach mit 5:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit zeigten die Jungfalken ihre Überlegenheit, bevor sie in der zweiten Halbzeit mit einer Torflut den Gegner endgültig bezwangen. Der FC Trofaiach konnte trotz einiger guter Ansätze nicht mithalten und musste das Spiel mit einem Spieler weniger beenden.

Frühe Führung für KSV Amateure

Nach einem anfänglichen Herantasten beider Mannschaften, das die ersten Minuten des Spiels prägte, gelang es den KSV Amateuren, das erste Zeichen zu setzen. In der 28. Minute war es Patrick Maier, der nach einem Ballverlust der Trofaiacher im Mittelfeld das 1:0 erzielte. Die Vorlage kam von Maximilian Jus, der Maier freispielte, und dieser schob den Ball lässig ins linke Eck. Wenige Minuten später folgte eine weitere Großchance für die Falken, als eine Ecke von rechts hereinkam und der Kopfball auf der Linie geklärt wurde. Die Mannschaft von Trainer Marco Göbel ließ jedoch nicht locker und drängte weiter auf ein zweites Tor.

In der ersten Halbzeit kam es noch zu einer spektakulären Aktion, als Marco Pranjkovic sich links mit einem Doppelpass durchsetzte und eine perfekte Flanke schlug, die Jus jedoch aus kurzer Distanz neben das Tor setzte. Trotz dieser vergebenen Chance war der Druck der KSV Amateure deutlich spürbar. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Torflut in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Bereits in der 47. Minute erhöhte Fabio Kräutler auf 2:0. Eine Flanke von rechts landete auf dem Elfmeterpunkt und Kräutler gelang es mit einem ungewöhnlichen Volley, den Torhüter zu überlupfen. Nur sieben Minuten später war es Stefan Wünscher, der nach einer Flanke von links das 3:0 erzielte. Die Trofaiacher Abwehr zeigte in dieser Szene keine Entschlossenheit, was Wünscher eiskalt ausnutzte.

Der Druck der KSV Amateure ließ nicht nach. In der 56. Minute war es erneut Wünscher, der nach einem schnellen Konter den Ball zum 4:0 ins Netz beförderte. Ein Freistoß von Trofaiach wurde abgefälscht und die Falken konterten über links. Der „Sweaty Pass“ in die Mitte wurde von Wünscher ohne Probleme verwertet.

Der Schlusspunkt der Torflut setzte Maximilian Jus in der 60. Minute. Eine Ecke von rechts kam gut herein und Jus köpfte den Ball präzise ins Tor. Der Spielstand lautete nun 5:0 und die KSV Amateure konnten sich entspannt zurücklehnen. Trotz einiger kämpferischer Versuche gelang es den Gästen nicht, die Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen. Einziger Lichtblick bei Trofaiach war der Spieler Marcel Katic, der neben Ermin Abazi und Oliver Köck zumindest stabil spielte.

Vom Foul bis zum Zeigen der roten Karte vergingen lediglich 2,2 Sekunden

Die Situation verschärfte sich für den FC Trofaiach weiter, als Andreas Zechner in der 85. Minute nach einem heftigen Tackling die Rote Karte sah. Der souveräne Schiedsrichter Dalibor Popovic war sich so sicher - er benötigte vom Foul bis zum Zücken der roten Karte lediglich 2,2 Sekunden - ein rekordverdächtiger Wert. Mit nur zehn Spielern auf dem Platz war es den Gästen endgültig nicht mehr möglich, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte das 5:0 für die KSV Amateure.

Das Spiel endete somit mit einem deutlichen Sieg für die KSV Amateure, die sich als klarer Favorit in diesem Nachtragsspiel behaupten konnten. Trotz der Bemühungen des FC Trofaiach blieben sie chancenlos und müssen weiterhin an ihrer Saisonform arbeiten.

Statement:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Vor allem die zweite Halbzeit hat die Qualität unserer Jungs gezeigt. Durch einige krankheitsbedingte Ausfälle sind wir auch froh, dass auch die nächste Generation der Jungen sich nun zeigen konnte und sich step by step etablieren kann."

Oberliga Nord: KSV Amateure : Trofaiach - 5:0 (1:0)

60 Maximilian Jus 5:0

56 Stefan Wünscher 4:0

54 Stefan Wünscher 3:0

47 Fabio Kräutler 2:0

28 Patrick Maier 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christina Trafela

