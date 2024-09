Dominanter Auftritt: FC Zeltweg deklassiert den ESV St. Michael mit 4:0

Details Sonntag, 29. September 2024 09:39

In einem einseitigen Duell setzte sich der FC Zeltweg eindrucksvoll gegen den ESV St. Michael durch und sicherte sich einen klaren 4:0-Heimsieg. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 2:0 und ließen ihren Gegnern auch in der zweiten Spielhälfte keine Chance, zurückzukommen. Die Mannschaft von FC Zeltweg überzeugte mit effektiven Spielzügen und einer kompakten Abwehrarbeit, während die Gäste aus St. Michael nur wenige Akzente setzen konnten.

Frühe Führung für den FC Zeltweg

Die150 Zuschauer wurden nicht lange auf Spannung warten gelassen. In der 19. Minute gelang dem FC Zeltweg der erste Treffer: Eine präzise Flanke fand Hubert Bichler, der diese Möglichkeit nutzte und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Das frühe 1:0 war ein Schock für die Gäste und ein Motivationsschub für die Heimmannschaft.

Die Gastgeber blieben am Drücker und setzten den ESV St. Michael weiter unter Druck. In der 24. Minute folgte das 2:0: Eine traumhafte Kombination aus dem Mittelfeld führte zu einer perfekten Flanke, die Amer Pajic per Kopf verwandelte. Die Heimmannschaft zeigte damit ihre spielerische Überlegenheit und ließ keine Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen.

Die Gäste hatten zwar auch ihre Chancen, wie in der 37. Minute, als ein Lattentreffer und ein starker Nachschuss vom Zeltweger Keeper Julian Hasler pariert wurden. Trotz einzelner guter Gelegenheiten gelang es dem ESV St. Michael jedoch nicht, das Spiel zu drehen. Kurz vor der Halbzeitpause verzeichnete Zeltweg weitere gefährliche Abschlüsse, konnte diese aber nicht verwerten.

Dorner-Elf macht den Sack zu

Nach der Pause setzte der FC Zeltweg seine dominierende Vorstellung fort. In der 55. Minute fiel das vorentscheidende 3:0 durch ein Eigentor, das nach einer Flanke unglücklich durch Lukas Karner ins Tor seines ESV St. Michaels erzielt wurde. Diese kuriose Szene bestätigte die Unglücksraben-Rolle der Gäste in dieser Partie.

Nur wenige Minuten später, in der 58. Minute, hatte Hubert Bichler die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen, doch sein Abschluss verfehlte das Tor knapp. Der FC Zeltweg ließ in dieser Phase des Spiels nichts mehr anbrennen und kontrollierte das Geschehen souverän. Die Gäste aus St. Michael fanden keine Mittel, um die kompakte Defensive der Gastgeber zu durchbrechen.

Hubert Bichler war in Höchstform

In der Schlussphase der Partie sorgte der FC Zeltweg noch einmal für ein Highlight. In der 87. Minute setzte Bichler mit einem präzisen Pass Stefan Dankowycz in Szene, der den gegnerischen Torhüter gekonnt überlupfte und den 4:0-Endstand markierte. Dieses Tor war das i-Tüpfelchen auf eine beeindruckende Vorstellung der Heimmannschaft.

Mit diesem deutlichen Sieg behauptete der FC Zeltweg seine starke Position in der Oberliga Nord (STMK). Die Mannschaft von ESV St. Michael konnte an diesem Tag nicht mithalten und musste die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 4:0-Erfolg für den FC Zeltweg.

Statement:

Alexandra Preiss, Sportchefin Zeltweg:

"Der Sieg in dieser Höhe geht in Ordnung. Wir waren spielbestimmend. St. Michael hatte in der der ersten Hälfte zwei gute Chancen und im zweiten Durchgang nix mehr. Meine Mannschaft hat die Sache sehr gut gemacht und die Aufgaben zu 100 % erfüllt."

Oberliga Nord: Zeltweg : St. Michael - 4:0 (2:0)

87 Stefan Dankowycz 4:0

55 Eigentor durch Lukas Karner 3:0

24 Amer Pajic 2:0

19 Hubert Bichler 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

