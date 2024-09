Last-Minute-Sieg: Mateo Lovric entscheidet mit Schlenzer ein spannendes Duell in letzter Minute

Details Sonntag, 29. September 2024 13:59

Ein packendes Aufeinandertreffen in der Oberliga Nord (STMK) endete mit einem dramatischen Sieg für den SC St.Peter-Freienstein. In einem intensiven Spiel gegen die KSV Amateure konnte das Heimteam erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer landen. Mateo Lovric avancierte dabei zum Matchwinner und sorgte mit seinem Schlenzer-Tor in der 90. Minute für großen Jubel bei den heimischen Fans.

Mateo Lovric avancierte wieder einmal zum Matchwinner

Erste Halbzeit: Abwehrreihen dominieren

Die Partie begann mit viel Tempo und Kampfgeist, doch beide Teams konnten ihre Offensivaktionen zunächst nicht erfolgreich abschließen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Torchancen zu. Besonders die KSV Amateure, die auswärts antraten, setzten auf eine kompakte Defensive und versuchten, durch schnelle Konter gefährlich zu werden. Der SC St.Peter-Freienstein hingegen versuchte, durch kontrollierten Ballbesitz das Spiel zu dominieren und sich Chancen zu erarbeiten.

Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen, ohne dass eine Mannschaft die Oberhand gewinnen konnte. Beide Torhüter zeigten sich in guter Form und vereitelten die wenigen gefährlichen Abschlüsse, die auf ihr Tor kamen. So ging es mit einem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Intensiver Schlagabtausch

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und suchten weiterhin nach der Lücke in der gegnerischen Abwehr. Der SC St.Peter-Freienstein erhöhte den Druck und versuchte, durch schnelle Kombinationen und Flanken zum Erfolg zu kommen. Doch auch die KSV Amateure blieben gefährlich und setzten immer wieder Nadelstiche durch ihre Konter.

Die Spannung im Stadion stieg, je näher das Spiel dem Ende entgegen ging. In der 90. Minute kam dann der erlösende Moment für die Heimmannschaft: Mateo Lovric fasste sich ein Herz und traf zum viel umjubelten 1:0 für den SC St.Peter-Freienstein. Es war ein Tor, das aus einem schnellen Angriff heraus entstand und die Bemühungen der Gastgeber belohnte.

Jungfalken warfen alles nach vorne - es reichte aber nicht

Die KSV Amateure versuchten in den letzten Minuten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des SC St.Peter-Freienstein hielt stand. Auch die Nachspielzeit von zwei Minuten brachte keine Wende mehr, sodass das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für das Heimteam endete.

Der SC St.Peter-Freienstein konnte somit einen wichtigen Sieg feiern und drei Punkte auf ihr Konto verbuchen. Die KSV Amateure hingegen mussten sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein intensives und spannendes Spiel war, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Der entscheidende Treffer in letzter Minute von Mateo Lovric sorgte für den Unterschied und ließ die Fans des SC St.Peter-Freienstein jubeln.

Statement:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Das war eine top Mannschaftsleistung und ein richtiger Fight. Wir waren defensiv sehr diszipliniert und hatten in der Offensive unsere Möglichkeiten, die wir kurz vor Schluss auch nutzen konnten. Ich denke ein verdienter Sieg!"

Marco Göbel, Trainer KSV-Amateure:

"Wir haben diszipliniert verteidigt und über weite Strecken die Spielkontrolle inne gehabt. Nach den Wechseln wurden wir etwas zu gierig und haben das Risiko in der Schlussphase erhöht. Die Burschen haben sich mit dem Punkt nicht zufrieden gegeben, in diesem Fall wurden wir in der Nachspielzeit ausgekontert und haben aus gut 20 Metern einen sehenswerten Schlenzer in den Giebel kassiert."

Oberliga Nord: SC St.Peter-Freienstein : KSV Amateure - 1:0 (0:0)

90 Mateo Lovric 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

