Vorfreude auf Saisonstart: Anger peilt Top-5 an

Details Donnerstag, 24. Juni 2021 14:59

Die abgelaufene Saison beendete der SV Anger in der Oberliga Süd-Ost Steiermark auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit dürfte man mit dem Abbruch der Saison wohl nicht unzufrieden sein. Für die neue Saison haben die Angerer aber wieder Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Philipp Zink, dem Chef-Funktionär des Vereins gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Philipp Zink: "Ja alle Spieler sind top vorbereitet zum 1. Training gekommen."

LIGAPORTAL: Hat der Verein alle Förderungen, die von der Bundesregierung versprochen / angeboten wurden, erhalten?

Philipp Zink: "Ja. Die Abwicklung hat bisher sehr gut funktioniert."

LIGAPORTAL: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Philipp Zink: "Wir gehen von einer Meisterschaft 2021/2022 ohne Abruch bzw. Unterbrechungen aus und treffen alle unsere Entscheidungen unter dieser Annahme."

LIGAPORTAL: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Philipp Zink: "Wenn wir eine gewisse Konstanz über die Meisterschaft hinweg zeigen können, ist auf alle Fälle ein Platz unter den TOP 5 möglich."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Nachwuchs? Wissen Sie konkret, wie viele Ihrer NW-Kicker mit dem Fußballspielen aufgehört haben?

Philipp Zink: "Ausgezeichnet. Wir sind gerade dabei wieder einige junge Spieler aus der U17 an die Kampfmannschaft heranzuführen. Die U17 und U15 werden in der kommenden Saison vorraussichtlich Leistungsklasse spielen. Auch um die Jüngsten U8 und U9 brauchen wir uns derzeit keine Sorgen machen."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Philipp Zink: "Auch hier sind alle dem Verein treu geblieben. Alle freuen sich auf die kommende Meisterschaft."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Philipp Zink: "Deutschland!"

LIGAPORTAL: Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Philipp Zink: "Auf den ersten Blick sehr gut. Die Zeit zum testen hat mir bisher aber noch gefehlt."

Vorbereitungsspiele:

25.6. Anger - Ilz 1900 Uhr

2.7. Anger -Greinbach 19.00 Uhr



9.7. Anger - Gratkorn 19.00 Uhr

24.7. Krieglach - Anger 18.00 Uhr

30.7. Anger - Gössendorf 19.00 Uhr (Spielort noch offen)