Bad Waltersdorf will dritten Rang verteidigen

Details Dienstag, 21. Dezember 2021 11:31

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der TUS Bad Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost beendete die Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz und dürfte zufrieden sein. Man überwintert mit 26 Zählern auf dem Konto. Die Richtung für das Frühjahr scheint daher klar: Es soll wieder ähnlich viele Punkte geben wie in der Hinrunde. Ob Fehring noch einzuholen ist? Derzeit fehlen auf den Herbstmeister elf Punkte. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Thomas Sammer, dem Chef-Funktionär des Vereins gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Thomas Sammer: "Wir sind mehr als zufrieden. Eine überragende Herbstrunde konnten wir auf dem zweiten Tabellenplatz beenden. Großes Lob an das Trainerteam und allen Spielern."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Thomas Sammer: "Die Stimmung im Verein ist nach so einer Herbstrunde natürlich sehr gut."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Thomas Sammer: "Stand heute gibt es weder Zu- noch Abgänge."

LIGAPORTAL: Wo gibt es Handlungsbedarf?

Thomas Sammer: "Ich sehe zurzeit auf keiner Position Handlungsbedarf."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Sammer: "Ich gehe davon aus, dass bis zum Trainingsstart alle zu 100 Prozent fit sind"

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Thomas Sammer: "Schön wäre es, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Thomas Sammer: "Ich rechne damit, dass diesmal die Saison fertig gespielt wird. Das wäre auch sehr wichtig für alle Beteiligten."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Thomas Sammer: "Fehring wird Meister!"

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!