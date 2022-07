Waltersdorf schielt in die Top-Drei der Tabelle

Details Samstag, 09. Juli 2022 08:49

Der TUS Bad Waltersdorfbeendete die abgelaufene Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem siebenten Tabellenplatz mit 38 Punkten auf dem Konto. Elf Siegen stehen fünf Unentschieden und zehn Niederlagen gegenüber. Ob man damit zufrieden ist? Wir sprachen mit dem Obmann der Waltersdorfer, mit Thomas Sammer. Er stand uns für Fragen zur vergangenen Saison, zur Vorbereitung und den Zielen für die neue Saison zur Verfügung.

Ligaportal: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Thomas Sammer: "Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Saison. Der Herbst war wirklich überragend, im Frühjahr konnten wir aufgrund von Verletzungen nie komplett antreten und sind in der Tabelle zurückgerutscht - schade."

Ligaportal: Gab es besondere Momente?

Thomas Sammer: "Besondere Momente gab es keine. Ich möchte jedoch den Zusammenhalt innerhalb des Teams hervorheben, das trotz des eher mässigen Frühjahrs immer zusammengehalten hat. Das ist wirklich wichtig."

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Thomas Sammer: "So wie jedes Jahr gibt es aufgrund der internationalen Camps so gut wie keine Pause bzw hatten wir bereits am 20. Juni Trainingsstart. Die kurze Pause habe ich mit einem Urlaub mit meiner Familie verbracht."

Ligaportal: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Thomas Sammer: "Da wir relativ früh mit der Planung der Saison begonnen haben, sind unsere Kaderplanungen bereits erledigt. Wir haben uns auf einigen Positionen sehr gut verstärkt. Unser Kader wird laufend auf unseren Social Media Kanälen präsentiert."

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Thomas Sammer: "Das Ziel für die kommende Saison ist ein Top 3 Platz. Ich denke, dass uns das auch gelingen wird, wenn wir vom Verletzungspech dieses Mal halbwegs verschont bleiben."

Ligaportal: Wer wird Weltmeister?

Thomas Sammer: "Ich denke, dieses Mal schafft es Argentinien."

Ligaportal: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Thomas Sammer: "Mir gefällt, dass man alle Ergebnisse der Amateurligen schnell zur Hand hat."

Ligaportal: Wird das Titelrennen dieses Mal spannender als vergangene Saison?

Thomas Sammer: "Das Titelrennen wird diesmal sehr spannend, da ich eine sehr ausgeglichene Liga erwarte."