Trotz Abgang zweier Klublegenden hat Anger Einiges vor

Der SV Angerbeendete die abgelaufene Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem neunten Tabellenplatz mit 30 Punkten auf dem Konto. Acht Siegen stehen sechs Unentschieden und 12 Niederlagen gegenüber. Ob man damit zufrieden ist? Wir sprachen mit Sportmanager der Angerer, mit Nico Redolfi. Er stand uns für Fragen zur vergangenen Saison, zur Vorbereitung und den Zielen für die neue Saison zur Verfügung.

Ligaportal: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Nico Redolfi: "Die Saison war sehr durchwachsen. Wir hatten eine gute Vorbereitung, mit den ersten sechs Spielen einen super Start in die Frühjahrssaison. Was danach kam, mit dem kann man natürlich nicht zufrieden sein."

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Nico Redolfi: "Uns ist es wichtig als Verein, gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft, neue Reize zu setzen. Die Sommerpause und die Vorbereitung sind natürlich etwas zu kurz, aber die Jungs und alle Beteiligten brennen auf die neue Saison."

Ligaportal: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Nico Redolfi: "Hier tut sich viel bei uns. Für uns Funktionäre beginnt die etwas ruhigere Zeit erst mit Beginn der Meisterschaft. Wir haben erst vor kurzem unser Sportfest erfolgreich über die Bühne gebracht und man ist schon voll in der Planung für weitere Events, den Spielbetrieb und alles rund um die Mannschaft. Spielergespräche, Transfers und vor allem unsere neu gegründete Zweier aus heimischen Talenten haben uns in der Pause am meisten eingenommen."

Ligaportal: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Nico Redolfi: "Verändern ist nicht das richtige Wort. Unser wichtigstes Ziel war es, die Mannschaft so gut es ging zu halten und uns dann auf den nötigen Positionen mit frischem Wind, Spielidee und Routine zu verstärken. Ein Wermutstropfen waren die Abgänge unserer langjährigen Leistungsträger Serge Atangana und Kainer Mario, die beide ihre aktive Karriere beendet haben. Solche Spielertypen kann man natürlich nicht ersetzen, aber wir sind mit unseren Verpflichtungen sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Nico Redolfi: "Die Liga wird von Jahr zu Jahr stärker und wir wollen uns vor allem weiterentwickeln. Wir haben eine junge Mannschaft mit passenden Routiniers und sehen uns im gefestigten Mittelfeld und dort wollen wir uns auch festigen und etablieren. Alles Weitere werden wir sehen, was die Zeit mit sich bringt. Mit Selbstbewusstsein, Spirit und vollem Einsatz werden wir von Spiel zu Spiel schauen. Es soll kein Zufall, sondern die Belohnung für die harte Arbeit und den Einsatz der Spieler sein."

Ligaportal: Wer wird Weltmeister?

Nico Redolfi: "Frankreich."

Ligaportal: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Nico Redolfi: "Es ist natürlich eine Wertschätzung für jede Liga, wenn alle Spiele getickert werden und man immer am aktuellsten Stand ist. Von manchen Reportern wünscht man sich natürlich mehr Emotionen oder mit passenden Aussagen ein paar Euros in das Phrasenschwein."

Ligaportal: Wird das Titelrennen dieses Mal spannender als vergangene Saison?

Nico Redolfi: "Aufgrund der Transfers schätze ich Bad Waltersdorf und Pöllau heuer sehr stark ein. Absoluter Topfavorit sind für mich aber die Hartberg Amateure. Der Fußball, den sie spielen, imponiert mir sehr und finde ich persönlich sehr stark. Zahlreiche Derbys und weitere Top-Mannschaften machen die Liga sehr attraktiv und für mich sind die Platzierungen von 4 bis 14 für jeden Verein möglich."