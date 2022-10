Viel Taktik, viel Kampf - dafür kein Sieger bei Almenland gegen Pöllau

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 13:36

Der FC Almenland traf in der Oberliga Süd-Ost im Rahmen der neunten Runde auf den TSV Pöllau. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden. Am Ende konnte sich keines der beiden Teams durchsetzen. Das Spiel endete vielmehr ohne Tore mit 0:0-Unentschieden. Beide Teams hatten Chancen auf Treffer, konnten das Leder aber nicht im Tor unterbringen.

Keine Tore, doch einmal Stange

Das Spiel ist über weite Strecken eher verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber wollen Fehler machen. Dementsprechend vorsichtig agiert man im Spiel nach vorne. Erst nach einer halben Stunde der erste Höhepunkt: Pöllau hat Pech und trifft per Kopf nur die Stange. Schließlich geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Weiter ohne Höhepunkte

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig gut ins Spiel. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, was aber auch nicht wirklich klappt. Man versucht sich in weiterer Folge über Fernschüsse, die aber überall hingehen, nur nicht aufs Tor. So plätschert das Spiel dahin und das 0:0 ist am Ende auch das Ergebnis nach etwas mehr als 90 Minuten.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Das war heute ein von Kampf und Taktik geprägtes Match mit wenig Torchancen. Ein gerechtes Unentschieden am Ende."