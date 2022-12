Nach bärenstarker Hinrunde von Bad Waltersdorf: "Sehr zufrieden!"

Details Sonntag, 11. Dezember 2022 11:35

TUS Bad Waltersdorf beendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem zweiten Tabellenplatz. Man spielte eine bärenstarke Hinrunde, in der man lange sogar ohne Punkteverlust agierte. Jetzt überwintert man mit 31 Punkten auf dem Konto. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem Obmann der Waltersdorfer, mit Thomas Sammer. Wir sprachen mit ihm über den Herbst, die Winterpause und über die Trainingslager promimenter Vereine in der Thermenstadt.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Thomas Sammer: "Ich bin sehr zufrieden mit der Hinrunde. Die Burschen haben das wirklich klasse gemacht."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Thomas Sammer: "Höhepunkt war sicher das Heimspiel gegen Hartberg/Amateure vor toller Kulisse."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Thomas Sammer: "Die Spieler haben ein Heimprogramm bekommen und wir vom Vorstand sind mitten in den Vorbereitungen für unseren Sportlerball bzw unser 60-jähriges Jubiläum."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch die Hinrunde verändert?

Thomas Sammer: "Das Saisonziel bleibt unverändert."

LIGAPORTAL: Wird es Veränderungen im Kader geben und wenn ja, welche?

Thomas Sammer: "Stand heute gibt es keine Veränderungen."

LIGAPORTAL: Bad Waltersdorf ist bekannt dafür, dass jedes Jahr internationale Top-Vereine ihr Trainingslager im Ort abhalten - darf man schon etwas für den Sommer verraten?

Thomas Sammer: "Wir sind immer in Kontakt mit unserem Partner IFCS. Konkret können wir das erst im März/April sagen."

LIGAPORTAL: Verfolgen bzw. haben sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Thomas Sammer: "Ja ich verfolge die WM, die Analyse überlasse ich den Experten."