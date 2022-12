Waldbach-Trainer Kurz im Interview: "Schritt für Schritt weiterentwickeln!"

Details Mittwoch, 28. Dezember 2022 15:13

Der SV Waldbachbeendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem neunten Tabellenplatz. 16 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Waldbachern nicht unzufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Trainer Arrigo Kurz. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Arrigo Kurz: "Wir sind mit einem Heimsieg gegen Frannach gestartet und danach hatte wir leider einen kompletten Hänger und verloren 5 Spiele hintereinander. Wir haben in dieser Phase einfach zu wenig für den Erfolg getan, konnten aber dann den Schalter umlegen und mit dem 3:0 Heimsieg gegen Pischelsdorf die Kehrtwende schaffen. In den letzten 7 Spielen holten wir dann 13 Punkte und konnten uns ins Mittelfeld raufarbeiten."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Arrigo Kurz: "Der absolute Höhepunkt war mit Sicherheit der 2:0 Heimsieg gegen den Titelfavoriten aus Bad Waltersdorf."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Arrigo Kurz: "Eher ruhig, bei uns wird es nicht viele Veränderungen geben. Seit Anfang Dezember gibt es ein Heimprogramm und Mitte Jänner starten wir mit der Mannschaftsvorbereitung. Wir sind schon wieder alle richtig motiviert und können es kaum erwarten, bis es wieder los geht."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Arrigo Kurz: "Nein, die Saisonziele haben sich nicht verändert. Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und unsere junge Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Arrigo Kurz: "Entscheidung ist noch überhaupt keine gefallen, dafür sind noch zu viele Spiele ausständig. Den Titel werden sich aber die Hartberg Amateure und Bad Waltersdorf untereinander ausmachen."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Arrigo Kurz: "Ja, habe ich verfolgt, auch wenn ich kein Befürworter einer WM in Qatar bin. Vor allem die kleinen Nationen haben stark aufgeholt und dabei ganz ansehnliche Leistungen gezeigt. Bestes Beispiel war natürlich Marokko, die nicht nur defensiv taktisch sondern auch im Ballbesitz auf richtig hohem Niveau performt haben. Aber auch die anderen Nationen haben gezeigt, was man mit einer guten Struktur und einer stabilen Grundordnung erreichen kann."