Ilztaler wollen im Frühjahr Einiges geraderücken

Freitag, 30. Dezember 2022

Der SV Ilztal beendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem zwölften Tabellenplatz. 14 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Iltzalern nicht ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit David Kulmer, einem Kicker der Ilztaler. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

David Kulmer: "Wir sind gar nicht zufrieden. Wir hatten sehr viel Pech mit Verletzungen und oft nicht das gewisse Glück in den letzten Minuten, sodass uns einige Punkte verloren gingen."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

David Kulmer: "Leider gab es nicht viel Höhepunkte, aber natürlich war der Derbysieg gegen Pischelsdorf ein Highlight."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

David Kulmer: "Wir hatten gut ein Monat Pause und halten uns jetzt mit einem Heimprogramm fit. Die Pause tut uns sehr gut weil die Sommerpause sehr kurz war. Da wir auch Abgänge haben, werden wir uns auch auf den Positionen verstärken!"

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

David Kulmer: "Ja natürlich, wir hätten uns gerne weiter vorne eingereiht, aber leider war das nicht der Fall. Deswegen werden wir im Abstiegskampf alles geben und versuchen uns so schnell wie möglich zu sichern !"

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

David Kulmer: "Hartberg oder Bad Waltersdorf werden die Favoriten sein!"

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

David Kulmer: "Ja, habe ich verfolgt und sehe Argentinien als verdienten Sieger!"