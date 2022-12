Pöllau will weiter vorne dran bleiben

Details Freitag, 30. Dezember 2022 11:25

Der TSV Pöllau beendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem dritten Tabellenplatz. 23 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Pöllauern wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter Daniel Jokesch. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Daniel Jokesch: "Wir blicken auf einen tollen Herbst zurück. Wir hatten zwar unsere Höhen und Tiefen, konnten aber konstant Punkten und das trotz eines Kaderumbruchs im Sommer."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Daniel Jokesch: "Wir, allen voran unsere Trainer, schafften in kurzer Zeit ein Team zu formen mit einem großartigen Spirit und der entsprechenden Einstellung. Mit dieser Grundlage konnten wir uns gegen den damals ungeschlagenen Tabellenfüher Bad Waltersdorf in der 6. Runde einen Punkt erkämpfen. Ein weiteres Highlight war die letzte Herbstrunde. Hier konnten wir dank eines Heimsiegs gegen St. Margarethen den Herbst mit dem 3.Tabellenrang abschließen."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Daniel Jokesch: "Unsere Jungs arbeiten ein vom Trainerteam zusammengestelltes Heimprogramm ab."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Daniel Jokesch: "Nein. Einige Steps konnten wir schon erfolgreich absolvieren. Es ist jedoch erst Halbzeit in der Saison. Daher heißt es weiter dran bleiben."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Daniel Jokesch: "Die zwei Teams an der Tabellenspitze haben sich etwas abgesetzt. Die weiteren Teams sind eng zusammen. Hier kann sich an der Reihung noch einiges verändern."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Daniel Jokesch: "Vor allem die KO-Phase war an Spannung nicht zu überbieten mit einem Überraschungteam, einigen gescheiterten Favoriten und das märchenhafte Ende mit dem Titel für Argentinien und Messi."