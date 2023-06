Die steirischen Meister 2022/23 - Oberliga Süd-Ost: Eggendorf/Hartberg Amateure

Details Mittwoch, 21. Juni 2023 09:23

Die Saison im steirischen Unterhaus ist vergangenes Wochenende mit den Relegationsduellen abgeschlossen worden. Schon eine Woche davor kam es zu den letzten Titelentscheidungen. In der Oberliga Süd-Ost stand der Meister schon einige Runden vor Ende der Saison fest, nämlich mit den Eggendorf/Hartberg Amateuren, die sich nach einer bärenstarken Saison den Titel sicherten und das Comeback in der Landesliga feiern.

Zwölf Punkte Vorsprung

Letztlich sicherten sich die Hartberger mit einem Vorsprung von starken zwölf Punkten den Meistertitel. Dementsprechend war die Messe in der Oberliga Süd-Ost früh gelesen. Im Herbst war TUS Bad Waltersdorf der starke Konkurrent, im Frühjahr ließen die Waltersdorfer aber da und dort Punkte und das Titelrennen war früh entschieden.

Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Karner übrigens nur eine einzige Niederlage in 26 Runden. Auch daran ist die Dominanz der Hartberger zu sehen. Die zweite Top-Marke: Man erzielte sage und schreibe 108 Tore. Nur der Tabellenzweite Waltersdorf kam mit 98 Treffern an diesen Wert heran. Die Tordifferenz der Hartberger: starke 74 Tore.

Torgefährliche Mannschaft

Auch interessant und ein Erfolgswerkzeug: Gleich vier Spieler sind unter den 16 besten Torschützen der Liga. Fabian Wilfinger erzielte 16 Treffer - der Top-Torschütze der Hartberger. Dahinter liegen Jürgen Lemmerer mit 14 Toren sowie Jakob Kolb und Matthias Postl mit 12 Volltreffern.

Die Hartberger können also mehr als glücklich und stolz auf die zurückliegende Saison sein. Auch von Vereinsseite betont man immer wieder, wie wichtig die Nachwuchsabteilung der Hartberger ist. Für das Team ist es übrigens ein Comeback in der Landesliga. Die Hartberger steigen nach 14 Jahren wieder in die höchste steirische Spielklasse auf.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei