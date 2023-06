Pischelsdorf und Trainer Eggler gehen getrennte Wege

Details Samstag, 24. Juni 2023 12:06

Am Freitag trennten sich die Wege des SV Pischelsdorf und Trainer Norbert Eggler nach drei Jahren der Zusammenarbeit. Nach einem dritten und vierten Platz rutschte man in der letzten Saison in den Abstiegskampf und geriet in die Relegationsrunde. Dort verlor man denkbar knapp gegen Sonnhofen. Nun ist man nach über zwanzig Jahren aus der Oberliga abgestiegen und findet sich in der Unterliga Ost wieder.

Exklusiv- Interview mit Norbert Eggler

Ligaportal: Hallo Norbert, vielen Dank, dass du Zeit für dieses Interview hast. Wie geht es dir?

Norbert Eggler: Hallo, mir geht es gut. Ich bin zwar enttäuscht über den Abstieg mit dem SV Pischelsdorf, aber ich suche schon nach einer neuen Herausforderung als Trainer.

Ligaportal: Du warst drei Jahre lang Trainer beim SV Pischelsdorf in der Oberliga und hast dort zunächst gute Platzierungen erreicht. Wie fällt dein Fazit aus?

Norbert Eggler: Wir haben in den vergangenen drei Jahren gute Arbeit geleistet und uns als Mannschaft stetig verbessert. Vor einem Jahr haben wir zwei Stammkräfte verloren und hatten viel Verletzungspech im Team. Wir haben auch in dieser Saison bis zuletzt gekämpft, um den Abstieg zu vermeiden. Leider hat es nicht gereicht und wir sind in der Relegation in die Unterliga abgestiegen.

Ligaportal: Der Verein hat sich entschieden, deinen Vertrag nicht zu verlängern. Wie hast du diese Entscheidung aufgenommen?

Norbert Eggler: Natürlich bin ich enttäuscht darüber, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins. Ich denke, dass wir in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet haben und ich bin stolz auf das, was wir die ersten beiden Jahre erreicht haben. Das Ende war halt unglücklich.

Ligaportal: In der letzten Saison habt ihr zwei Leistungsträger abgegeben und hattet einige Verletzte im Team. Wie hat sich das auf die Saison ausgewirkt?

Norbert Eggler: Das hat uns natürlich geschwächt und es war schwierig, die Ausfälle zu kompensieren. Aber wir haben als Mannschaft gekämpft und immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen.

Ligaportal: Du suchst nun nach einer neuen Herausforderung als Trainer. Was sind deine Ziele und Vorstellungen für deine nächste Station?

Norbert Eggler: Ich möchte gerne wieder als Trainer arbeiten und meine Erfahrung und mein Wissen einbringen. Ich suche nach einem Verein, der Ambitionen hat und gemeinsam mit mir etwas erreichen möchte. Ich denke, dass ich als Trainer noch viel zu geben habe und freue mich auf die nächste Herausforderung.

Ligaportal: Vielen Dank für das Interview, Norbert. Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Suche nach einer neuen Station!

Norbert Eggler: Vielen Dank, ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder als Trainer arbeiten werde.

Stellungnahme Obmann Peter Kalcher

"Nach der gestrigen Vorstandssitzung hat sich der Vorstand entschieden, dass mit Norbert Eggler nicht verlängert wird. Die ersten beiden Saisonen waren sehr erfolgreich. In der vergangenen Saison haben zwei sehr wichtige Stammspieler den Verein verlassen und wir haben nicht die passende Qualität nachbesetzen können. Der Start war dann auch mit Verletzungen geprägt so das wir fast unsere gesamte Verteidigung vorgeben mussten.

Wir hatten keinen Grund unser Trainerteam während der Meisterschaft auszutauschen weil die Mannschaft voll intakt und motiviert war. Als wir in die beiden Relegations - Spiele gegangen sind, waren wir zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Auch das Rückspiel im Kulmlandstation war vor 600 Besuchern bis zur letzten Minute sehr spannend verlaufen. Aber wir konnten den Rückstand nicht mehr aufholen.

So können auch viele Faktoren eine Rolle spielen, der Trainer ist nicht immer allein verantwortlich. Wir von der Vereinsführung wünschen Trainer Norbert Eggler und seinem Team alles Gute und noch viele erfolgreiche Jahre!"

