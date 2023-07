Transferkracher! DUSV Loipersdorf holt Regionalliga-Torjäger

Details Dienstag, 18. Juli 2023 16:59

Der DUSV Loipersdorf sicherte sich in der Unterliga Süd den Meistertitel und spielt damit in der neuen Saison in der Oberliga Süd-Ost. Dort scheinen die Dietersdorfer Einiges vorzuhaben, immerhin sicherten sie sich einen Stürmer aus der Regionalliga Mitte. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Geringerer als St. Anna-Torjäger Michael Tieber wechselt in die Oberliga. Der Torjäger spielte in seiner Karriere sogar schon im Profibereich beim Kapfenberger SV. Jetzt soll er für Tore bei Loipersdorf sorgen.

