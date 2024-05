USC Sonnhofen bestätigt Fusion plötzlich offiziell, keine Zahlungsprobleme bei TSV Pöllau

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:51

Kommt es zur Fusion zwischen dem TSV Pöllau und dem USC Sonnhofen? Unter welcher Vereinsnummer wird künftig gespielt? Oder verhindern gar Schulden eine Fusion und man will offiziell seit Wochen nichts dazu sagen? Unser Bericht von Samstagmorgen (zum Artikel) hat nun dazu geführt, dass sich Vereinsvertreter nun doch in der Redaktion gemeldet haben.

"Die beiden Vereine werden fusionieren", bestätigt der USC Sonnhofen in der Zwischenzeit offiziell. Weitergespielt werde mit der Vereinsnummer, die in der nächsten Saison in der höheren Liga spielen wird. Wenig überraschend ist man bei den Sonnhofenern empört über die kritische Berichterstattung von LIGAPORTAL - die jedoch - in eigener Sache - nur zustande kam, nachdem beide Seiten Kommunikation konsequent ablehnten. Die Berichterstattung sei schädigend, da man gerade dabei sei, eine Mannschaft für die neue Saison zusammenzustellen.

Von Pöllauer Seite wurde man hinsichtlich der ganzen Angelegenheit nun konkreter. Die Spieler - die gegenüber LIGAPORTAL betonten, seit Monaten keine Aufwandsentschädigung erhalten zu haben - hätten ihren Reiseaufwand ersetzt bekommen. "Das wird monatlich ausbezahlt", heißt es offiziell von Pöllau.

Warum es dann überhaupt zur Fusion kommt? Das habe demografische Gründe, darüber hinaus würden Pöllau und Sonnhofen im Nachwuchsbereich schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten - dass es aber zudem auch wirtschaftlich für Vereine generell immer schwieriger wird, über die Runden zu kommen, sei unbestritten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.