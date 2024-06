SV Ilztal steigt in die Oberliga Süd Ost auf: Triumph im Relegations-Rückspiel gegen TuS Greinbach

Details Freitag, 14. Juni 2024 20:09

Am Samstagabend empfing der TuS Greinbach aus der Oberliga Süd Ost den Tabellenzweiten der Unterliga Ost SV Ilztal zum Rückspiel in der Relegation. Am Mittwoch lieferten sich die beiden Teams eine torreiche Partie vor 300 Zuschauern, das Spiel endete 5:2 für den SV Ilztal - man begann somit mit einem deutlichen Vorsprung des Gasts im Rückspiel.

Über 300 Fans erlebten nun ein packendes und intensives Relegations-Rückspiel, in dem der SV Ilztal als Vizemeister der Unterliga Ost einen weiteren Sieg einfuhr und damit den Aufstieg in die Oberliga Süd Ost perfekt machte

Erste Halbzeit: Ausgeglichener Beginn - zwei Standardtreffer

Das Spiel begann rasant und beide Teams zeigten von Anfang an vollen Einsatz. In der 20. Minute erhielt der SV Ilztal einen Elfmeter zugesprochen, nachdem der Greinbacher Torwart ein klares Foul begangen hatte. Der Kapitän von Ilztal, Marco Klamminger, verwandelte den Strafstoß souverän und brachte sein Team in Führung. Doch der TuS Greinbach ließ sich davon nicht beeindrucken und kämpfte weiter. In der 33. Minute gelang den Gastgebern der Ausgleich durch einen präzisen Freistoß von Thomas Hopfer, der im Kreuzeck landete. Mit diesem 1:1 gingen beide Teams in die Halbzeitpause. Nach der Pause: Ilztal zieht davon - macht alles klar - Klamminger mit drei Toren im Match

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit setzte der SV Ilztal seine offensive Spielweise fort. In der 58. Minute erzielte Ilztal das 2:1, erneut durch ihren starken Kapitän. Doch auch diesmal zeigte Greinbach Kampfgeist und konnte in der 66. Minute durch einen weiteren sehenswerten Freistoß von Hopfer zum 2:2 ausgleichen.

Ilztal ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete postwendend. In der 68. Minute ging Ilztal durch das dritte Tor ihres Kapitäns Klamminger erneut in Führung. Der SV Ilztal dominierte nun das Spielgeschehen und setzte in der 73. Minute mit einem weiteren Treffer zum 4:2 den Schlusspunkt. Dieser vierte Treffer des Teams durch David Kulmer besiegelte endgültig den Sieg und den Aufstieg des SV Ilztal.

Schlusspfiff und Aufstiegsfreude

Mit dem Schlusspfiff war der Jubel bei den Spielern und den mitgereisten Fans des SV Ilztal riesig. Der Endstand von 4:2 im Rückspiel und das Gesamtergebnis von 9:4 aus beiden Relegationsspielen sicherten den Aufstieg in die Oberliga Süd Ost. Die Spieler feierten ausgelassen auf dem Platz, während die Zuschauer ihnen begeistert zujubelten. Der SV Ilztal zeigte in beiden Relegationsspielen eine starke Leistung und konnte sich verdient gegen den TuS Greinbach durchsetzen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Kapitän, der im Rückspiel drei Tore erzielte, krönte Ilztal eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg in die Oberliga Süd Ost. Für den TuS Greinbach bedeutet das Ergebnis den Abstieg in die Unterliga.

Es ist vollbracht, der SC Ilztal folgt dem Konkurrenten aus Pischelsdorf in die Oberliga

Aufstellungen:

Greinbach: Christian Pötz - Alexander Ertl, Leander Lengheim, Luka Jakopovic, Gerald Gleichweit (K) - Thomas Hopfer, Matyas Varga, Florian Fuchs, Lukas Mogg, Julian Konrad - Markus Zarnhofer

Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Maximilian Grabner, Lukas Roland, Nico Gigl, Mathias Lechner

Trainer: Martin Korherr

Ilztal: Robert Wenig - Jonas-Valentin Schnur, Stefan Romen, Jens Hölzl, Stefan Fritz - Heiko Hölzl, Marco Schmallegger, Dominik Jakob, Rene Flatschacher, Marco Klamminger - David Kulmer (K)

Ersatzspieler: Markus Lipp, Julian Höfler, Bernhard Koller, Fabio Pregartner, David Windhaber, Lukas Pertl

Trainer: Marcus Bruckner

Bericht Florian Kober

