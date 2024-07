TSV Kirchberg/R.: "Beste Platzierung in der Oberliga Süd-Ost jemals!"

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 13:54

Der TSV Kirchberg an der Raab beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem dritten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 46 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Michael Brottrager, dem sportlichen Leiter der Kirchberger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Michael Brottrager: "Sehr zufrieden. Mit dem dritten Platz die beste Platzierung geschafft, die wir jemals in der Oberliga Süd-Ost hatten."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Brottrager: "Der Auswärtssieg in Bad Waltersdorf, mit dem wir die sehr erfolgreiche Serie in der Rückrunde gestartet haben."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Michael Brottrager: "Kurz und intensiv."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Michael Brottrager: "Wir haben sehr viele junge Mädchen und Jungs, die bei uns im Nachwuchs, bis zur U16 und auch KM, spielen. Und es werden täglich mehr. Großes Lob an unsere Jugendleitung und alle Trainer. Der Aufwand, das alles abzuwickeln, ist enorm."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Brottrager: "Mit Martin Färber, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, haben wir einen sehr schmerzlichen Abgang. Derzeit sind keine Neuzugänge geplant."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Brottrager: "Wir wollen den Tabellenplatz den letzten Saison wieder erreichen."

