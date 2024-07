SC St. Margarethen verliert Leistungsträger, rüstet aber nach

Details Montag, 15. Juli 2024 19:35

Der SC St. Margarethen an der Raab beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem neunten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 32 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Jakob Färber, dem Trainer der Margarethener - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Jakob Färber: "Mit der abgelaufenen Saison sind wir nicht zufrieden gewesen und haben das auch analysiert und blicken aber jetzt schon in Richtung Zukunft."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Jakob Färber: "Höhepunkt war sicher der Klassenerhalt in Pöllau, nachdem wir die letzten 3 Spiele alle für uns entscheiden konnten."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Jakob Färber: "Die Vorbereitung startete vorvorige Woche Dienstag und wir werden hart an uns arbeiten. Wichtig dabei auch die neuen Spieler zu integrieren und als Team dann ab Mitte August voll angreifen"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Jakob Färber: "Die Nachwuchsarbeit ist dem ganzen Verein und auch mir sehr wichtig, deshalb befinden sich auch viele Spieler, die aus St. Margarethen kommen oder in St.Margarethen ausgebildet wurden, im Kader der Kampfmannschaft wieder. Unter der Leitung von Jugendleiterin Huber Victoria wird eine super Nachwuchsarbeit geleistet."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Jakob Färber: "Ja die gibt es, nachdem 3 Spieler (Anibas, Kicker und Doppelhofer) ihre Schuhe an den Nagel hängen und uns weiters Zöhrer und Neuhold verlassen haben! Wir haben mit Trummer, Frank, Wotolen, Leitner, Tunst und Brandner absolute Wunschspieler für mich und den Verein geholt, die wir schnellstmöglich integrieren werden."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Jakob Färber: "Die Ziele für die neue Saison: Wir als Mannschaft wollen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen - wichtig dabei ist es, dass wir uns ständig verbessern wollen und unsere Attribute auf den Platz bringen wollen. Wenn wir das schaffen, bin ich mir sicher, dass ein guter einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison rausschauen wird."

