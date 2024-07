SVH Waldbach: "Saison war einziges auf und ab!"

Details Samstag, 20. Juli 2024 19:01

Der SVH Waldbach beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem achten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht ganz zufrieden sein. Man konnte 32 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Arrigo Kurz, dem Trainer der Waldbacher - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Arrigo Kurz: "Die Saison war sehr unterschiedlich, mit sehr vielen Höhepunkten, aber auch sehr vielen Tiefpunkten. Ein einziges auf und ab. Obwohl wir unser Saisonziel relativ schnell erreicht haben und den Klassenerhalt fix gemacht haben, wäre viel mehr möglich gewesen."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Arrigo Kurz: "Eindeutig die Derbysiege gegen Pöllau und zu Hause gegen Sonnhofen."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Arrigo Kurz: "Wir trainieren seit drei Wochen sehr intensiv. Mit drei bis vier Trainings pro Woche und je ein bis zwei Spielen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Arrigo Kurz: "Die Nachwuchsarbeit läuft seit mehreren Jahren wieder sehr gut. Unser Bürgermeister Stefan Hold hat sich um diese Aufgabe angenommen und macht das wirklich ausgesprochen gut. Wir haben mittlerweile wieder drei Nachwuchsmannschaften eigenständig und arbeiten zudem sehr intensiv und gut mit dem FAZ Joglland zusammen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Arrigo Kurz: "Ja, sehr viele. Wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft und den Kader weiter verjüngt. Wir konnten uns mit jungen talentierten Spielern aus der Region verstärken und haben zudem zwei hochkarätige Legionäre dazu bekommen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Arrigo Kurz: "Das vorrangige Ziel ist der Klassenerhalt. Diesen so schnell wie möglich zu realisieren und dann weiter nach vorne zu schauen. Wir sehen großes Potential in unserer sehr jungen Truppe, aber für was es wirklich reichen wird, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erst sagen können."

