SV Krottendorf: "Werden sehen, wo die Reise hingeht!"

Der SV Krottendorf beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 52 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Patrick Gösslbauer, dem Torwart der Krottendorfer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Patrick Gösslbauer: "Wir sind mit der abgelaufenen Saison mehr als zufrieden. Als Vizemeister konnten wir Bad Waltersdorf lange ärgern und Paroli bieten, wobei man sagen muss dass der Titel absolut verdient in die Thermenstadt gegangen ist."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Patrick Gösslbauer: "Höhepunkte gab es viele. Der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist zurzeit überragend. Die Stimmung passt und viele talentierte junge Spieler finden den Weg in die Kampfmannschaft. Das ist das Ergebnis einer guten Nachwuchsarbeit."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Patrick Gösslbauer: "Mit dem FNZ Weiz hat der SVK den perfekten Partner, um junge Talente an den Kampfmannschaftsbetrieb heran zu führen. Wenn man sieht mit wieviel Leidenschaft und Engagement die Jugendtrainer am Werke sind, sehe ich absolut positiv in die Zukunft. Der Zeitaufwand in diesem Bereich ist enorm und anspruchsvoll für alle Beteiligten. Davor kann man nur den Hut ziehen. Die Trainer schaffen die Basis für eine gute Kampfmannschaft. Das gelingt Ihnen jedes Jahr perfekt aufs Neue. Ein großes Danke an alle Beteiligten!"

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Patrick Gösslbauer: "Bei uns hat es nur minimale Veränderungen gegeben. Sebastian Griebichler wechselte nach Bad Radkersburg. Diesen Transfer konnte wir mit Jakob Fasching von den GAK Amateuren absolut ersetzen und die Qualiät nochmals steigern."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Patrick Gösslbauer: "Meiner Meinung ist der SV Anger der absolute Topfavorit auf den Titel. Sie werden der Maßstab sein. Wir werden in den ersten Runden sehen, wo die Reise in diesem Jahr hingeht. Ich bin absolut positiv gestimmt."

