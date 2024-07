Transfercoup! Goalgetter Marco Heil ist zurück beim SV Anger

Details Samstag, 27. Juli 2024 10:20

Der SV Anger aus der Oberliga Süd-Ost hat einen Transfercoup gelandet. Die Angerer sicherten sich die Dienste eines echten Goalgetters, der in Anger das Fußballspielen lernte. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Angerer verpflichteten keinen Geringeren als Marco Heil. Er kehrt damit fußballerisch in seinen Heimatort zurück. Heil kickte in seiner Karriere unter anderem beim GAK, Kalsdorf und zuletzt bei Lebring. Überall schoss er Tore am laufenden Band. Mit der neuen Saison soll er nun für Anger Tore schießen.

