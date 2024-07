Nach Sensationsrückkehr von Marco Heil: SV Anger will Weg treu bleiben

Details Montag, 29. Juli 2024 16:07

Der SV Anger beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 44 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Nico Redolfi, dem Trainer der Angerer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Nico Redolfi: "Die abgelaufene Saison war in Summe sehr erfolgreich! Großen Anteil hatte die kontinuierliche und ambitionierte Arbeit von unserem langjährigen Trainer Schöberl Martin. Wir gehen seit Jahren einen sehr regionalen und nachhaltigen Weg und haben einen sehr jungen Kader! Die letzten 3 Runden ist uns etwas die Luft ausgegangen, aber der 4. Platz in der Endtabelle ist ein toller Erfolg!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Nico Redolfi: "Der Derby-Sieg in Krottendorf! An diesem Tag war alles angerichtet in Krottendorf, damals 2. vs. 3. - beide Mannschaften bestreiten ein heimischen Weg und das ist mittlerweile eine Besonderheit im Amateurfußball. Bei unseren Duellen ist immer Feuer drinnen, für solche Spiele betreiben wir am Ende unseren ganzen Aufwand!"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Nico Redolfi: "Der Kalender im Amateurbereich ist echt zäh - mit Heimprogramm startet die Saison teilweise bereits im Dezember und bis Mitte Juni ist es eine lange Zeit! Uns war heuer wichtig, dass wir gut erholt und frei im Kopf in die Sommervorbereitung starten, deswegen gabs fast 4 Wochen Sommerpause!

Klares Ziel ist, dass wir unseren Weg weitergehen wollen und dafür schuften wir Woche für Woche!"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Nico Redolfi: "Dank der unermüdlichen Arbeit von Ertl Gernot und Höller Bernd, sowie dem ganzen Nachwuchsteam entwickelt sich hier wirklich etwas tolles!

Als eigenständiger Verein können wir über einen Fußballkindergarten, U7, U9, U10, U11, U12, U13 und U16 zahlreiche Jugendmannschaften stellen und feiern auch tolle Erfolge! Voriges Jahr wurde unsere U12 Cup-Sieger im Gebiet Süd/Ost! Unsere U15 war in der Leistungsklasse Landesliga im oberen Drittel in der Endtabelle und verwies Mannschaften wie Gleisdorf, College Leibnitz, FNZ Weiz, Hartberg, etc. hinter sich! Zudem haben wir auch eine eigenständige KM2 mit ausschließlich jungen Spielern aus der Region! Gemeinde, Funktionäre, Eltern und alle beteiligten Spieler*innen ziehen da wirklich an einem Strang und das macht trotz aller Höhen und Tiefen immer Spaß - davon lebt der Sport!"

LIGAPORTAL: Mit Marco Heil ist euch ein Transfercoup gelungen (zum Artikel)....

Nico Redolfi: "Mit Berger Balthasar, Pfandl Anton und Holzerbauer Stefan haben 3 Spieler den Verein im Sommer verlassen! Im Gegenzug konnten wir mit Heil Marco unseren absoluten Wunschspieler verpflichten - wir haben viele gute junge Spieler aus der Region und diese Erfahrung wird unserem Spiel und der Entwicklung aller jungen Spieler enorm gut tun! Die restlichen Abgänge haben wir mit unseren talentierten Eigenbauspieler sehr gut kompensieren können!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Nico Redolfi: "Klassiker wie wenig Gegentore, dafür effizient in der Offensive, oder zuhause ungeschlagen bleiben, uvm. Am Ende wollen wir unseren Werten treu bleiben, einen Fußball spielen und Einsatz zeigen, der den Zuseherinnen und Zusehern etwas bietet und unsere jungen Spieler weiter entwickeln. Tabellarischen wollen wir uns wie die vergangenen 2 Jahre wieder im oberen Drittel festsetzen!"

