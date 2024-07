USV Hartberg/U.: "Wollen abgelaufene Saison bestätigen!"

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 13:42

USV Hartberg/U. beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem fünften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 41 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Dietmar Pölzler, dem sportlichen Leiter der Hartberger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Dietmar Pölzler: "Im Großen und Ganzen können wir als Aufsteiger doch sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison sein. Wir haben versucht einen attraktiven Fußball zu spielen, was uns Großteiles auch sehr gut gelungen ist und uns im Frühjahr dann auch auf den 5ten Tabellenplatz gebracht hat."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Dietmar Pölzler: "Höhepunkte waren mit Sicherheit die Derbys gegen Greinbach, Sonnhofen und Pöllau. Aber auch gegen Waltersdorf, wo wir nach einem 4:2 Rückstand in der letzten Minute noch den Ausgleich zum 4:4 erzielen konnten."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Dietmar Pölzler: "Wir haben Anfang Juli den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und versuchen mit einem intensiven Training unsere Fitness aber auch unsere Spielidee noch einen Schritt weiterzubringen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Dietmar Pölzler: "In der Sommerübertrittszeit haben uns 4 Spieler verlassen und 4 Spieler haben wir neu zum Verein holen können. Wichtig war uns, mit einem noch breiterem Kader in die neue Saison zu starten."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Dietmar Pölzler: "Da wir in Kooperation mit den Juniors Hartberg arbeiten, sind wir im Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt. Wenn ich unseren Kader anschaue, gibt es nur 2 Spieler, die nicht im Nachwuchsbereich der Juniors gespielt haben. Das muss auch in Zukunft unsere Philosophie sein, junge talentierte Spieler aus der Region an den Erwachsenenfußall heranzuführen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Dietmar Pölzler: "Ziel wird mit Sicherheit sein, die heurige doch sehr gute Saison zu bestätigen, und jeden Spieler so gut es geht fußballerisch weiterzuentwickeln."

