Gemeinsam Stark: Pöllauer Sportklub startet in die neue Saison

Am Freitagabend ist es so weit: Dann steht für den neu gegründeten Pöllauer Sportklub das erste Saisonspiel in der Oberliga Süd-Ost auf dem Programm. Ab der Saison 2024/2025 werden der TSV Pöllau und der USC Sonnhofen eine gemeinsame Kampfmannschaft in der Oberliga sowie eine zweite Mannschaft in der 1. Klasse stellen. Zusätzlich haben sich der USC Rabenwald und der USV Saifenboden dieser Fusion angeschlossen, wodurch auch die Damenmannschaft des USC Rabenwald in den neuen Verein integriert wird. Die Jugendmannschaften bleiben weiterhin Teil des Nachwuchs-Zentrums Pöllauer Tal.

Durch die Fusion sollen die vereinten Stärken gebündelt werden, um sportbegeisterte Menschen aus der Region, von Kindesbeinen an, noch besser zu fördern und sie aktiv oder passiv ins Vereinsleben einzubinden. Seit der Gemeindestrukturreform 2015 gehören die vier Vereine bereits zur Gemeinde Pöllau. Die Fusion wurde Anfang Mai von den Vereinsvertretern beschlossen und schon am 22. Mai fand ein Treffen aller Verantwortlichen statt, um weitere Details zu klären. "Wir freuen uns, einen motivierten 20-köpfigen Vorstand vorstellen zu können, der die Geschicke des neuen Sportvereins leiten wird. An der Spitze stehen weiterhin die beiden Obmänner Franz Almer und Gerhard Scherleitner, die gemeinsam den Vorsitz übernehmen", werden die Klubspitzen zitiert.

Bernd Kulmer, der schon im Vorjahr Trainer bei Sonnhofen war, ist nun der Übungsleiter der Pöllauer und musste in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend neue Spieler zu einer Mannschaft formen. "Wie man sich vorstellen kann, ist so eine Fusion nicht einfach", betont Kulmer. "Außerdem ist die Vorbereitungszeit sehr kurz im Sommer, sodass das sich Finden einer Mannschaft nicht einfach ist. Aber ich bin guter Dinge, dass das am Ende gut klappen wird. Die Stimmung im Verein und in der Mannschaft ist super." Wo der neue Verein am Ende der Saison steht? "Das ist schwierig zu sagen. Wir wollen jedenfalls eine gute Rolle spielen!", so der Coach.

