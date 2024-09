USV Deutsch Goritz gewinnt Krimi gegen SV Frannach

Details Montag, 30. September 2024 18:37

Ein packendes Duell zwischen dem SV Frannach und dem USV Deutsch Goritz endete mit einem 2:1-Sieg für die Gäste. In einer Partie voller Spannung und Dramatik erzielte Kristian Kraus kurz vor Schluss das entscheidende Tor für Deutsch Goritz. Trotz einer kämpferischen Leistung konnte Frannach die Niederlage nicht verhindern und blieb letztlich ohne Punkte.

Deutsch Goritz legt vor

Die Begegnung begann intensiv, wobei beide Teams von Beginn an ihre Chancen suchten. Die erste bedeutende Aktion fand in der 15. Minute statt, als der SV Frannach eine erste Torannäherung verzeichnete, jedoch ohne Erfolg. Das Spiel blieb umkämpft, und in der 20. Minute kam Deutsch Goritz zu ihrer ersten Chance. Mit einem schnellen Spielzug konnten sie die Defensive von Frannach herausfordern, aber der Torhüter des SV Frannach war zur Stelle und klärte die Situation.

In der 31. Minute setzte Frannach ein erstes Ausrufezeichen. Vito Gorza köpfte den Ball aufs Tor, aber der Ball konnte knapp vor der Linie geklärt werden. Kurz darauf, in der 32. Minute, konnte Deutsch Goritz erneut gefährlich werden, aber die Abwehr von Frannach hielt stand. Die Gäste blieben jedoch hartnäckig und wurden schließlich in der 35. Minute belohnt. Nach einer Ecke gelang es Anel Hajric, den Ball ins Netz zu befördern und Deutsch Goritz mit 1:0 in Führung zu bringen. Bis zur Halbzeitpause hatten beide Teams noch einige Chancen, doch es blieb beim 1:0 für Deutsch Goritz.

Frannach gleicht aus, Deutsch Goritz siegt

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. Die Defensive des SV Frannach musste einige heikle Situationen überstehen, unter anderem in der 55. Minute, als im Strafraum ein wahres Flipper-Spiel stattfand, aber letztlich konnte geklärt werden.

In der 71. Minute gelang dem SV Frannach schließlich der Ausgleich. Nach einer Ecke war es Vito Gorza, der zum 1:1 traf. In der 85. Minute hatte Deutsch Goritz eine Riesenchance, doch die Verteidigung von Frannach konnte in letzter Sekunde klären. Nur drei Minuten später, in der 88. Minute, dann der entscheidende Moment: Ein hoher Chipball erreichte Kristian Kraus, der gekonnt abschloss und Deutsch Goritz mit 2:1 in Führung brachte. Die Defensive von Frannach zeigte Auflösungserscheinungen, und die Gäste nutzten dies eiskalt aus.

Stimme zum Spiel:

Rene Triller (Trainer Frannach): "Wir haben leider in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht verwertet und dann ist es wieder sehr bitter, wenn du in der Nachspielzeit das 1:2 bekommst. Die Jungs kämpfen bis zum Umfallen. Ich kann Ihnen nichts vorwerfen."

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Deutsch Goritz - 1:2 (0:1)

88 Kristian Kraus 1:2

71 Vito Gorza 1:1

35 Anel Hajric 0:1

