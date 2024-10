Heimsieg: SVH Waldbach bezwingt Pöllauer Sportklub mit 3:2

Details Montag, 30. September 2024 22:00

Ein packendes Duell in der Oberliga Süd-Ost zwischen dem SV Hochwechsel Waldbach und dem Pöllauer Sportklub endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und hielt die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Pause

Die Heimmannschaft startete stark in das Spiel und konnte bereits in der 15. Minute das erste Tor des Abends erzielen. Nach einem guten Lochpass in die Tiefe blieb Ziga Kous eiskalt und brachte den SVH Waldbach mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber überzeugten bis dahin mit zahlreichen Chancen und hatten die Nase vorne in der Partie.

Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem Pöllauer Sportklub der Ausgleich. In der 45. Minute nahm sich Deibel ein Herz und traf traumhaft zum 1:1. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause, und die Fans waren gespannt auf die zweite Hälfte.

Spannung in der zweiten Halbzeit: Tore und verpasste Chancen

Die zweite Halbzeit begann furios. Bereits in der 49. Minute erzielte der Pöllauer Sportklub das 1:2. Nach einem Lochpass schob Gesselbauer den Ball ins lange Eck und brachte die Gäste in Führung. Die Pöllauer waren nun deutlich am Drücker und dominierten das Spielgeschehen.

Doch der SVH Waldbach ließ sich nicht entmutigen und konnte in der 57. Minute ausgleichen. Erneut war es Ziga Kous, der nach einem weiteren Lochpass eiskalt verwandelte und das 2:2 erzielte. Die Spannung stieg weiter, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

In der 67. Minute gelang dem SVH Waldbach der entscheidende Treffer. Wie aus dem Nichts lupfte Tin Vulkanovic den Ball nach einem Lochpass über den Keeper und stellte auf 3:2. Pöllau drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und hatte mehrfach die Möglichkeit dazu. In der 90. Minute bot sich den Gästen eine Großchance, die jedoch nicht verwertet werden konnte.

Der Schlusspfiff ertönte nach 93 spannenden Minuten, und der SVH Waldbach sicherte sich die drei Punkte. Die Pöllauer hätten sich sicherlich einen Punkt verdient gehabt, doch am Ende fehlte das nötige Quäntchen Glück.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Es waren zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit habe ich meine Mannschaft von Anfang an sehr fokussiert, konzentriert und dominant gesehen. Wir haben das Spiel kontrolliert, ein wunderschönes 1:0 gemacht und dann gleich nachlegen müssen. Die Chancen die man nicht nutzt bekommt und genau so war es in der 44. Minute. Nach einer Unachtsamkeit bekamen wir das 1:1 zu einem psychologisch ganz schlechten Zeitpunkt. Zweite Halbzeit hatten wir keine Kontrolle mehr und es war nur mehr wild. Wir kamen schwer mit den vielen hohen Bällen von Pöllau zurecht. Pöllau ging in Führung und wir konnten das Spiel durch zwei schöne Aktionen nochmal drehen. Zum Schluss wurde es nochmal eng und wir konnten den Sieg dann schlussendlich über die Zeit bringen. Erste Halbzeit hätten wir höher führen müssen und zweite Halbzeit dann auch verlieren können. Wir sind sehr froh, dass wir das 2. Derby diese Woche gewinnen konnten."

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : Pöllauer Sportklub - 3:2 (1:1)

69 Tin Vukmanic 3:2

58 Ziga Kous 2:2

50 Benedikt Gesslbauer 1:2

45 Richard Deibel 1:1

17 Ziga Kous 1:0

