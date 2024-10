Erster Heimsieg! SV Pischelsdorf fährt gegen Almenland wichtigen Dreier ein

In einem spannenden Spiel der 5. Runde der Oberliga Süd-Ost empfing der SV Pischelsdorf den FC Almenland im heimischen Kulmlandstadion. Mit einer durchwachsenen Saison im Rücken, gelang es den Gastgebern, einen knappen 2:1-Erfolg zu erringen und nach drei Heimpleiten am Stück den ersten Sieg auf eigener Anlage zu feiern. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen strittigen Entscheidungen, die das Spielgeschehen entscheidend beeinflussten.

Breitenberger bringt Hausherren in Front

Schon in der Anfangsphase zeigte sich der SV Pischelsdorf als die spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der 3. Minute hatte Tobias Breitenberger eine gute Chance, als sein Schuss knapp am Tor vorbeiging. Kurz darauf sorgte eine gefährliche Standardsituation der Gäste für einen kurzen Moment des Schreckens, doch der Ball landete letztendlich bei SV-Keeper Marcel Vtic.

Mit zunehmender Spieldauer konnten die Gastgeber ihre Überlegenheit ausspielen. In der 18. Minute stand Manuel Hacker im Sechzehner der Gäste, konnte jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen. Auch Dominik Kulmer hatte in der 28. Minute eine gute Möglichkeit, als sein Distanzschuss nur knapp das Ziel verfehlte.

Die verdiente Führung für Pischelsdorf fiel schließlich in der 35. Minute. Nach einem Eckball landete der Ball wieder beim Schützen, Tobias Breitenberger, der das Leder perfekt ins lange Eck zirkelte und so das 1:0 erzielte. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause, wobei der Gastgeber sich für die dominante erste Hälfte belohnte.

Elfmeter bringt Pischelsdorf auf die Siegerstraße - Gäste nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend, beide Mannschaften kamen gleich mit guten Chancen aus der Kabine. In der 52. Minute musste die FC-Abwehr eine brenzlige Situation auf der Linie klären, nachdem ein Pischelsdorfer Stürmer bereits Torwart Daniel Schuh umkurvt hatte.

Die spielentscheidenden Ereignisse häuften sich in der letzten halben Stunde. In der 69. Minute gab es einen Elfmeter für Pischelsdorf, nachdem Paul Rechling im Strafraum zu Fall gekommen war. Kapitän Bernd Tödling verwandelte den Strafstoß souverän und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf sah FC-Akteur Andreas Winter die Gelb-Rote Karte, was die Gäste in Unterzahl versetzte.

Obwohl Almenland in der 78. Minute durch Roman Hasenhüttl auf 2:1 verkürzte, konnten die Gäste trotz einiger gefährlicher Aktionen keinen weiteren Treffer erzielen. In der 87. Minute sorgte Pischelsdorfs Manuel Hacker für einen humorvollen Moment, als er die Eckfahne anstatt das Tor traf.

Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Kudic das Spiel schließlich ab und der SV Pischelsdorf konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Die Gastgeber bewiesen in dieser Partie Kampfgeist und Effizienz, während die Gäste trotz guter Ansätze und einer engagierten Leistung letztlich ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reportsipp (850 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reportsipp mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.