SV Krottendorf schießt SV Anger aus dem Stadion

Der SV Krottendorf zeigte im Nachtrag-Derby gegen den SV Anger eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 5:0-Heimsieg. Schon zur Halbzeit lag Krottendorf mit 2:0 in Führung und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Besonders Robin Flechl und Matthias Kaufmann glänzten als Torschützen. Trotz einiger Versuche gelang es dem SV Anger nicht, dem Spiel eine Wende zu geben.

Frühe Führung für Krottendorf

Nach 25 Minuten gab es auf beiden Seiten jeweils eine Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Kurz darauf war es dann Vito Lapic, der in der 26. Minute das 1:0 für den SV Krottendorf erzielte. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von SV Anger keine Chance.

Der SV Anger bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch immer wieder scheiterten sie an der gut organisierten Abwehr der Gastgeber. In der 36. Minute wurde Hutter zwar schön freigespielt, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Kurz vor der Halbzeit nutzte Krottendorf eine weitere Gelegenheit: Robin Flechl erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Bis zur Pause änderte sich am Spielstand nichts mehr, sodass die Hausherren mit einer komfortablen Führung in die Kabinen gingen.

Krottendorf lässt nicht nach

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber das dominierende Team. Zwar gab es den ersten Schussversuch von Krottendorf in der 49. Minute, der jedoch deutlich über das Tor ging, doch es war klar, dass sie weiterhin auf Tore drängten. In der 61. Minute gelang dem SV Anger der erste Schuss in Richtung Tor des Gegners, doch der Torhüter von Krottendorf hatte keine Probleme, den Ball zu halten.

Die entscheidenden Minuten folgten zwischen der 67. und 73. Minute: Zuerst erhöhte Alexander Wiedenhofer in der 67. Minute auf 3:0. Drei Minuten später, in der 70. Minute, war es Matthias Kaufmann, der das 4:0 für die Hausherren erzielte. Schließlich machte Robin Flechl in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 perfekt.

Der SV Anger versuchte zwar weiterhin, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch scheiterten sie entweder an der starken Abwehr der Gastgeber oder am Torhüter, der in der 75. Minute einen weiteren Versuch vereitelte. Auch in der 82. Minute blieb Anger ohne Erfolg, und in der Schlussminute trafen sie nur die Querlatte.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Das war der lang ersehnte Befreiungsschlag. Ein Pauschallob an alle Beteiligten. Wir haben ruhig weiter gearbeitet und heut e war das Glück auf unserer Seite. Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg! Die drei Punkte freuen uns natürlich sehr. Jetzt heißt es, diese gute Leistung am Wochenende zu bestätigen. Wir müssen wieder sehr fokussiert sein."

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Heute ist leider alles daneben gegangen. Das Momentum war sicher auf Seiten der Krottendorfer, wir haben es dem Gegner aber auch zu leicht gemacht, Tore zu erzielen. Das muss am Wochenende wieder anders ausschauen."

Oberliga Süd-Ost: Krottendorf : Anger - 5:0 (2:0)

73 Robin Flechl 5:0

70 Matthias Kaufmann 4:0

67 Alexander Wiedenhofer 3:0

39 Robin Flechl 2:0

26 Vito Lapic 1:0

