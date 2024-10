SVU Ilztal triumphiert bei Torspektakel über Dietersdorf/Loipersdorf

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 13:50

In einem mitreißenden Nachtragsspiel der 5. Runde der Oberliga Süd-Ost setzte sich der SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit 5:3 gegen den Dietersdorfer USV Loipersdorf durch. Vor heimischer Kulisse boten die Ilztaler ein Offensivfeuerwerk und zeigten sich in beeindruckender Form. Marco Schmallegger avancierte mit einem Hattrick zum Spieler des Abends, während Dietersdorf/Loipersdorf trotz starker Standardsituationen nicht entscheidend zurückschlagen konnte. Das Spiel war ein gelungener Auftakt für die Heimmannschaft in der neuen Saison.

Blitzstart und munteres Toreschießen

Das Spiel begann rasant mit einem frühen Treffer für die Gäste aus Dietersdorf/Loipersdorf, als Christoph Lederer in der 10. Minute nach einem Eckball einköpfte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 11. Minute glich Marco Schmallegger für SVU Ilztal aus. Er zeigte erneut seine Torjägerqualitäten und setzte sich im Zweikampf durch.

Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, als Christoph Lederer erneut zuschlug und die Gäste mit einem weiteren Kopfball nach einer Ecke in der 32. Minute in Führung brachte. Doch auch diesmal fand Ilztal schnell die passende Antwort. Nur zwei Minuten später stellte erneut Marco Schmallegger seine Torgefährlichkeit unter Beweis und markierte das 2:2, indem er sich geschickt durch die Abwehr kämpfte und den Ball ins Tor schob.

Der Torhunger der Ilztaler war damit noch lange nicht gestillt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, war es wieder Schmallegger, der mit einem kraftvollen Volley den Ball ins lange Eck jagte und den SVU Ilztal mit 3:2 in Führung brachte. Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden in der 44. Minute durch Marco Klamminger belohnt, der den Halbzeitstand von 4:2 besiegelte, indem er das Leder mit einem präzisen Schuss im Tor versenkte.

Ilztal bleibt dominierend, Tieber sorgt für den Schlusspunkt

Nach der Pause setzte Ilztal seine starke Leistung fort. In der 77. Minute konnte Lukas Pertl die Führung weiter ausbauen, als er nach einem Zuspiel an der Strafraumgrenze den Ball souverän ins Netz beförderte. Mit dem 5:2 schien das Spiel entschieden, doch Dietersdorf/Loipersdorf gab nicht auf.

Michael Tieber, der erfahrene Stürmer der Gäste, sorgte kurz vor Spielende noch für einen sehenswerten Treffer. In der 89. Minute drehte er sich gekonnt am Sechzehner und platzierte den Ball unhaltbar im Tor, was den Endstand von 5:3 markierte. Trotz dieses späten Treffers und einer vergebenen Elfmeterchance in der 90. Minute durch die Gäste blieb es beim verdienten Heimsieg für den SVU Ilztal.

Stimme zum Spiel:

Ferdinand Liendl (Obmann DUSV): "Für die Zuschauer war das Spiel natürlich eine tolle Sache, wir können aber nicht zufrieden sein. Wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt. So kann man dann auch kein Spiel gewinnen. Unser Fokus liegt schon wieder auf der nächsten Partie, die wir natürlich gewinnen wollen."

Oberliga Süd-Ost: SVU Ilztal : DUSV - 5:3 (4:2)

89 Michael Tieber 5:3

77 Lukas Pertl 5:2

46 Marco Schmallegger 4:2

44 Marco Klamminger 3:2

34 Marco Schmallegger 2:2

32 Christoph Lederer 1:2

11 Marco Schmallegger 1:1

10 Christoph Lederer 0:1

