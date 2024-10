Packendes Remis zwischen Pöllauer Sportklub und SV Frannach Edelstauden

Details Samstag, 05. Oktober 2024 00:08

In einem spannenden Aufeinandertreffen der achten Runde in der Oberliga Süd-Ost trennten sich der Pöllauer Sportklub und der SV Frannach Edelstauden mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung. Die Gastgeber legten einen beeindruckenden Start hin, doch die Gäste aus Frannach zeigten sich unbeeindruckt und kämpften sich immer wieder zurück ins Spiel.

Frühe Führung für Pöllau

Der Pöllauer Sportklub startete energisch in die Partie und setzte die Gäste von Anfang an unter Druck. Bereits in der 2. Minute gelang Michael Mock das 1:0, als er eine präzise Vorlage gekonnt im Netz unterbrachte. Nur wenige Minuten später, in der 9. Minute, war es Daniel Bauernhofer, der die Führung für die Hausherren auf 2:0 ausbaute. Mit diesem frühen Doppelschlag schien Pöllau auf einem guten Weg zu sein, das Spiel zu dominieren.

Doch die Gäste aus Frannach ließen sich nicht so leicht beeindrucken. In der 25. Minute gelang Vito Gorza der Anschlusstreffer zum 2:1. Nur drei Minuten später, in der 28. Minute, zeigte Marko Malesevic seine Klasse und erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Damit war die Spannung zurück in der Partie, und die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit erwischte der SV Frannach Edelstauden I den besseren Start. Lukas Stadler brachte seine Mannschaft in der 48. Minute mit einem überlegten Schuss in Führung und drehte das Spiel auf 2:3 zugunsten der Gäste. Die Gastgeber versuchten nun, den Druck zu erhöhen, um den erneuten Ausgleich zu erzwingen.

Das Spiel blieb hart umkämpft und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Doch es dauerte bis zur 85. Minute, als der Pöllauer Sportklub durch einen Strafstoß die Möglichkeit erhielt, das Spiel auszugleichen. David Kitting-Muhr trat an und verwandelte souverän zum 3:3. Damit war das Unentschieden besiegelt, und die Partie endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem gerechten Remis.

Stimme zum Spiel:

Markus Haubenwallner (Sportlicher Leiter Frannach): "Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen, dann viel Moral bewiesen und das Spiel gedreht. Wir haben am Ende zwei mal alleine vor dem Tormann vergeben und bekommen zum Schluss einen Elfmeter. Als klar bessere Mannschaft wieder unnötig Punkte liegen lassen."

Oberliga Süd-Ost: Pöllauer Sportklub : Frannach Edelstauden I - 3:3 (2:2)

85 David Kitting-Muhr 3:3

48 Lukas Stadler 2:3

28 Marko Malesevic 2:2

25 Vito Gorza 2:1

9 Daniel Bauernhofer 2:0

2 Michael Mock 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.