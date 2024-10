USV Hartberg/U. siegt gegen SV Krottendorf mit 3:1

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:44

Der USV Hartberg/Umgebung war am Ende der verdiente Sieger gegen den SV Krottendorf in der achten Runde der Oberliga Süd-Ost. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore geblieben war, drehten die Gastgeber in der zweiten Hälfte auf und sicherten sich durch Treffer von Justin Lukas Nowotny, Niklas Mogg und Michael Prasch den Sieg. Marcel Niess konnte für Krottendorf zwischenzeitlich verkürzen, doch es reichte nicht, um die Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Erste Halbzeit ohne Treffer

Die Partie zwischen dem USV Hartberg/U. und dem SV Krottendorf begann ausgeglichen, mit beiden Teams, die zunächst um Stabilität in der Defensive bemüht waren. In der ersten Hälfte neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend, was zu einem Halbzeitstand von 0:0 führte. Chancen gab es zwar auf beiden Seiten, doch sowohl die Hartberger als auch die Krottendorfer Abwehrreihen standen stabil und ließen keine entscheidenden Aktionen zu.

Hartberg/U. dreht in der zweiten Halbzeit auf

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang dem USV Hartberg/U. ein Blitzstart. In der 46. Minute brachte Justin Lukas Nowotny die Gastgeber mit 1:0 in Führung, indem er eine Unsicherheit in der Krottendorfer Abwehr ausnutzte. Dieses Tor schien den Hartbergern Auftrieb zu geben, denn sie erhöhten den Druck auf die Gäste merklich.

18 Minuten später, in der 64. Spielminute, baute Niklas Mogg die Führung für den USV Hartberg/U. auf 2:0 aus. Nach einem schnellen Angriff war Mogg zur Stelle und verwandelte sicher. Trotz des Rückstands ließ sich der SV Krottendorf nicht entmutigen und suchte den Anschluss. In der 70. Minute gelang es Marcel Niess, die Hartberger Verteidigung zu überwinden und auf 2:1 zu verkürzen. Der Treffer gab den Gästen neue Hoffnung, die nun auf den Ausgleich drängten.

Doch die Hartberger ließen sich nicht beirren und hielten den Angriffen der Krottendorfer stand. In der Schlussphase der Partie setzten die Gastgeber noch einen drauf: In der 90. Minute traf Michael Prasch mit einer Mischung aus Flanke und Schuss zum 3:1, was die Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft brachte. Mit diesem Tor besiegelte Prasch den Endstand, und kurz darauf ertönte der Schlusspfiff nach 91 Minuten Spielzeit.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Ein Spiel, das man leider nicht verlieren muss. Hartberg machte mit zwei Torschüssen in der 2. Halbzeit drei Tore. Und wir haben einfach zu viele Chancen vergeben. Positiv stimmt mich auf jeden Fall die Einstellung und Leidenschaft im Team. Jedoch muss man ehrlich sein dass wir mit 7 Punkten bislang weit hinter unseren eigenen Anspruch sind!"

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Krottendorf - 3:1 (0:0)

92 Michael Prasch 3:1

70 Marcel Niess 2:1

64 Niklas Mogg 2:0

46 Justin Lukas Nowotny 1:0

