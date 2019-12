Zuseher-Statistik: In der Oberliga Süd/Ost dominiert ein Team!

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 14:25

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Oberliga Süd/Ostüber die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. Insgesamt säumten im Herbstdurchgang gezählte 17.840 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 196 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Partie mit den meisten Besuchern (500), waren Fehring gegen Feldbach (30.08) und Eichkögl gegen Kirchberg (19.10). 400 Zuseher waren bei den Spielen Hartberg Amateure gegen Pöllau (07.09) und Gleisdorf II - Eichkögl (26.10) vorort mit dabei.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Fehring 2.570 8 321 2. Eichkögl 1.920 8 240 3. Anger 1.500 7 214 4. Ilztal 1.680 8 210 5. Pöllau 1.650 8 206 6. Hartberg Am. 1.140 6 190 7. Fladnitz/T. 1.320 7 188 8. Pischelsdorf 1.070 6 178 9. Kirchberg 1.240 7 177 10. Gleisdorf II 1.230 7 175 11. Waldbach 980 7 140 12. Krottendorf 820 6 136 13. Feldbach 720 6 120 14. Bad Waltersdorf kein Heim spiel

by: Ligaportal/Roo

