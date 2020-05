SV Feldbach: "Die Hoffnung lebt, dass im September wieder gekickt wird!"

Details Samstag, 09. Mai 2020 17:10

Ganz und gar keine einfache Zeiten durchlebt gegenwärtig der Fußballsport bzw. explizit der Amateurbereich. Denn während im Profisport zumindest vorübergehend einmal "Geisterspiele" in Aussicht gestellt werden, scheinen sich derzeit von der Regionalliga abwärts, keine wirklichen Optionen anzubieten. Was mit sich bringt, dass eben diese Clubs, wie auch die Damen- und Jugend-Mannschaften, österreichweit völlig in der Luft hängen. Von der Regierung gibt es diesbezüglich keine wegweisenden Meldungen. Anscheinend ist man bemüht Zeit ins Land kommen zu lassen, um dann mit den erforderlichen Argumenten, eine vorübergehende Lösung zu verkünden. Ob diese dann zu Gunsten des Fußballs ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass man vonseiten der Verantwortlichen, ohne der nötigen Medikamente, im Frühherbst 2020, wohl nichts leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Ligaportal.at ist dabei die Stimmung in den Vereinen zu filtern. Nun ist der der SV Sparkasse Feldbach an der Reihe. Im Herbst-Durchgang belegte die Truppe von Trainer Edgar Spath in der Oberliga Süd/Ost, den 4. Tabellenplatz.

Sektionsleiter Karl Meister stellt sich den 6 Ligaportal-Fragen: Wie ist der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie zu beurteilen bzw. wie ist eine weitere Entwicklung zu erwarten? "Ich denke wir haben die Corona-Pandemie recht gut im Griff und schön langsam sollte man wieder in Richtung Alltag zurückkehren. Wenn noch eine zweite Welle kommt dann muss man da eben wieder dagegensteuern. Das ist aber jetzt schwer vorauszusehen!" Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Ist diese Entscheidung nachvollziehbar oder hätte es auch eine andere Option gegeben? "Diese Entscheidung war absolut richtig" Wie ist es zu erklären, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drüberfährt? "Ist schwer zu sagen was sich der ÖFB da bei gewissen Dingen denkt. Wir können das aber leider eh nicht beeinflussen, aber ich hoffe das demnächst die Weichen für das Training bzw. der anstehenden Meisterschaft gestellt werden. Schließlich geht es darum, dass wir uns rechtzeitig dafür vorbereiten können." Wie groß ist die Freude auf die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll? "Spieler, Funktionäre und Fans warten darauf, bis es endlich wieder losgeht. Natürlich gilt es die vorgeschriebenen Vorschriften dabei einzuhalten." Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch? "Wir gehen davon aus, dass im September die Punktejagd wieder startet ..." Wie ist die aktuelle Situation im Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen? "Die Kaderplanung gestaltet sich natürlich für alle gleich schwierig. Da niemand weiß, wie sich die wirtschafliche Situation entwickelt. Wir haben schon gewisse Gespräche geführt, aber es gibt noch nichts genaueres, da auch die Spieler abwarten wie es weitergeht. Schönen Tag noch und sportliche Grüße aus Feldbach!" by: Ligaportal/Roo

