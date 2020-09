Starke Vorstellung: Anger gelingt es in Feldbach voll zu punkten!

Details Samstag, 26. September 2020 10:26

Am Freitag empfing der SV Sparkasse Feldbach vor eigenem Publikum den Tabellenfünften den SV Ada Anger. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Aus diesem Vorhaben wurde aber nichts. Weil es Anger bestens versteht, sich formatfüllend ins Bild zu stellen und drei Punkte einzufahren. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Wendl-Truppe nun im unmittelbaren Spitzenfeld der Tabelle rangiert. Die Feldbacher müssen im vierten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Was aber noch nichts zu bedeuten hat. Mit den Spath-Schützlingen muss gerechnet werden, wenn es darum geht die vorderen Ränge zu vergeben. Der Spielleiter war Michael Steindl, assistiert wurde er von Jörg Hofgartner und Eduard Strommer. 100 Zuseher waren im Sparkassen Stadion mit von der Partie.

Starke Anger-Vorstellung

In den ersten Minuten kommt SV Ada Anger gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und kann das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Balthasar Berger nützt in Minute 11 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt nach einem Eckball per Kopf zum 0:1 ab. Dieser Treffer hinterlässt dann doch Spuren bei den Feldbachern. Ist man doch ein Stück weit entfernt von einem flüssigen Spielfluß bzw. versteht es Anger hervorragend, sich entsprechend in Szene zu setzen. In der 20. Minute kommt es bereits zum 0:2 - Alexander Kreimer kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was die Aufgabe für den Platzherrn nicht wirklich einfacher macht. So muss man auf der Hut sein, nicht noch das 0:3 zu kassieren. Mit der ersten Torchance gelingt Feldbach dann in der 42. Minute das Anschlusstor. Thomas Raser sorgt für den 1:2-Halbzeitstand.

Feldbach hat das Nachsehen

Im zweiten Durchgang, insgesamt gibt es sechs Verwarnungen, kommt es dann dazu, dass es den Heimischen besser gelingt, sich auf das Gegenüber einzustellen. Gästekeeper Oliver Sommer muss desöfteren sein ganzes Können aufbieten, um den drohenden Ausgleich abzuwenden. Nach einer gespielten Stunde findet auch Anger wieder prägnanter in das Spiel, das nun auf des Messers Schneide steht. Bei Starkregen, der nun eingesetzt hat, gelingt es den Gästen nun wieder wesentlich besser, den Input in das Spiel einzubringen. In der 80. Minute kommt es dann zum letztlich entscheidenden 1:3. Daniel Simic darf sich dabei als Torschütze feiern lassen. Anger findet in der noch verbleibenden Spielzeit sogar noch die Chance auf ein weiteres Tor vor. Es bleibt dann aber beim 1:3-Spielendstand.

SV FELDBACH - SV ANGER 1:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (11. Berger), 0:2 (20. Kreimer), 1:2 (42. Raser), 1:3 (80. Simic)

Stimme zum Spiel:

Harald Fink, Sportlicher Leiter Anger:

"Es ist schon aller Ehren wert, wie es der Mannschaft gelingt, die Ausfälle zu kompensieren. Wir hätten eigentlich schon in der ersten Hälfte den Sack zumachen müssen. So aber ist es dann nach dem Seitenwechsel noch einmal unnötigerweise spannend geworden."

by: Ligaportal/Roo