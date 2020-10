Derby-Dreier! Kirchberg/Raab verbucht gegen Feldbach den vierten Heimsieg!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 08:59

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellensechsten den SV Sparkasse Feldbach und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Was der Scheer-Truppe auch gelingen sollte. Damit kann man den bereits vierten Heimsieg unter Dach und Fach bringen. Mit 12 Punkten aus 5 Spielen sind die Kirchberger weiterhin im vorderen Tabellenbereich zu finden. Am 6. Oktober kommt es dann zum Nachtrag in Waldbach. Die Feldbacher hingegen müssen die dritte Saisonpleite hinnehmen. Aus den 6 Partien kann man 9 Zähler holen. Der Spielleiter war Philipp Schauer, assistiert wurde er von Patrick Schenke und Michael Wagner. 240 Zuseher waren im Raiffeisenstadion mit von der Partie.

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

Nach dem Anpfiff ist das Team von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. sofort hellwach und nimmt das Heft in die Hand. 2. Minute: Nach einem zur Mitte gespielten Ball hat Mathias Kummer wenig Mühe, die Hausherren frühzeitig mit 1:0 in Führung zu bringen. Aber den Feldbacher gelingt es bei diesem Derby beinahe postwendend, die richtige Antwort zu geben. 7. Minute: Kirchberg agiert in der Defensive zu nachlässig, was dann Thomas Raser mit dem Tor zum 1:1-Ausgleich zu nützen weiß. Daraufhin kommt es zu einer Partie, die auf des Messers Schneide verläuft. Ein weiterer Treffer scheint da wie dort jederzeit möglich zu sein. In der 15. Minute setzt Daniel Loder für den Gastgeber eine Doppelchance in den Sand. Aber auch der Spath-Truppe gelingt es immer wieder Nadelstiche zu setzen. 43. Minute: Thomas Seidl glänzt mit einer sehenswerten Einzelaktion - Halbzeitstand: 2:1.

Kirchberg/R. hat die Nase vorne

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Platzverweis kommt es noch zu 8 Verwarnungen, kommt es zum Klingen kreuzen zweier Mannschaften, die sich weitgehendst auf Augenhöhe begegnen. Nachdem nun beide Defensivreihen einen sehr konsequenten Job verrichten, halten sich die wirklich Aufreger im Gefahrenraum aber vorerst in Grenzen. Bis zur 66. Minute, da hätte es eigentlich den dritten Kirchberger Treffer geben müssen. Aber Mathias Kummer verabsäumt es, frühzeitig für klare Fronten zu sorgen. So kommt es dann auch, dass das Spiel bis zum Schluss spannend bleibt. Eben weil auch die Feldbacher den Eindruck erwecken, zumindest noch ein Tor erzielen zu können. Das fällt dann auch, allerdings auf der Gegenseite. 94. Minute: Gegen zehn Feldbacher Spieler, Harmtodt sieht in der 93. Minute die Gelb/Rote Karte, ist Lukas Krachler nach einer Freistoßvorlage per Kopf zur Stelle - Spielendstand: 3:1.

TSV KIRCHBERG/R. - SV FELDBACH 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2. Kummer), 1:1 (7. Raser), 2:1 (43. Seidl), 3:1 (94. Krachler)

Gelb/Rote Karte: Harmtodt (93. Feldbach)

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager, Sektionsleiter Kirchberg/R.:

"Es war das erwartet Spiel - Möglichkeiten waren auf beiden Seiten vorhanden. Letztlich hat das Pendel dann zu unseren Gunsten ausgeschlagen."

