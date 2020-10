Dominanz: Bad Waltersdorf gewinnt gegen Eichkögl das vierte Heimspiel!

Details Samstag, 24. Oktober 2020 09:24

Am Freitag traf der TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost auf den USC Raika Eichkögl. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Diemal aber hatte Eichkögl knapp das Nachsehen. Was heißt, dass die Köck-Truppe nun nach 9 Spielen bei 14 Punkten hält. Bad Waltersdorf konnte auch das vierte Heimspiel gewinnen. Und das, obwohl man in jeder Partie zwei Gegentore kassierte. Der Spielleiter war Jörg Hofgartner, assistiert wurde er von Gerald Bognar und Stefan Trbojevic. 70 Zuseher waren im Thermenstadion mit von der Partie.

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

Die Schalk-Mannen unterstreichen vom Start weg, dass man es auf der Agenda stehen hat, den nächsten Heimdreier unter Dach und Fach zu bringen. Bereits in der 2. Minute gelingt es in Führung zu gehen. Philipp Schaffer zeichnet für das 1:0 verantwortlich. Wer nun davon ausgeht, Eichkögl bricht deswegen in Hektik aus, der irrte gewaltig. So gelingt es Wendel bereits in der 8. Minute den 1:1-Gleichstand herzustellen. In diesem Rhythmus geht es dann munter weiter. Der Gastgeber legt vor, Eichkögl versteht es eine passende Antwort zu geben. So geschehen in der 19. Minute, als Florim Gashi für das 2:1 Sorge trägt. Martin Gutgesell aber nur 7 Minuten später, mit dem 2:2 wieder ausgleichen kann. In der 29. Minute folgt dann durch Philipp Schaffer, der zum zweiten Mal trifft, das 3:2. Dieses Tor können die Gäste dann nachfolgend nicht mehr egalisieren - Halbzeitstand: 3:2.

Der zweite Abschnitt verläuft torlos

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu 2 Ausschlüssen und beachtlichen 11 gelben Karten, verläuft dann vollends ausgeglichen. Eichkögl ist dabei durchaus imstande aufzuzeigen, warum man bislang eine so starke Meisterschaft spielt. Aber im Gegensatz zur ersten Hälfte gelingt es nun nicht mehr, die Defensive der Bad Waltersdorfer auszuhebeln. Was letztlich bedeutet, dass es die Hausherren bewerkstelligen, sich in der Tabelle ganz weit vorne einzunisten. Auf Seiten von Eichkögl kommt in der Schlussviertelstunde noch Farbe ins Spiel. Die Spieler Schmidjell und Filipovic erweisen sich als schlechte Verlierer. Beide werden mit der Gelb/Roten Ampelkarte frühzeitig duschen geschickt. Was aber keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis hat - Spielendstand: 3:2.

TUS BAD WALTERSDORF - USC EICHKÖGL 3:2 (3:2)

Torfolge: 1:0 (2. Schaffer), 1:1 (8. Wendel), 2:1 (19. Gashi), 2:2 (26. Gutgesell), 3:2 (29. Schaffer)

Gelb/Rote Karten: Schmidjell (77. Eichkögl), Filipovic (91. Eichkögl)

Stimme zum Spiel:

Bernhard Schmidt, Sektionsleiter Eichkögl:

"Das Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren. Die Gegentreffer war weitgehendst auf Eigenfehler zurückzuführen. Zumindest diesen einen Punkt haben wir liegengelassen."

