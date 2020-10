Waldbach lässt Fladnitz keine Chance

Details Montag, 26. Oktober 2020 08:46

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellendreizehnte SVH Waldbach in der 9. Runde der Oberliga Süd-Ost auf den Tabellenachten SV Union Fladnitz an der Teichalm. In der letzten Begegnung konnte nach einem Unentschieden niemand den Platz als Gewinner verlassen. Am Ende konnten sich die Waldbacher klar und deutlich mit 3:0 durchsetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

SVH Waldbach geht früh in Front

SVH Waldbach spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. In der 12. Minute bewahrt Oliver Grandits nach einer Flanke von Schmutzer mit dem Treffer zum 1:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. Lukas Schmidt bewahrt in der 23. Minute kühlen Kopf und kann zum 2:0 einschieben. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Gastgeber legen aber weiter nach. Marko Roskar zeigt nach 35 Minuten keine Nerven und stellt im zweiten Versucht auf 3:0. Während Waldbach das Spiel wohl schon jetzt entschieden hat, tut sich Fladnitz unheimlich schwer im Spiel nach vorne. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Joseph Maximilian Göbel sieht Rot!

Die zweite Halbzeit ist weitgehend zerfahren. Fladnitz riskiert in dieser Phase mehr, kann aus dem Übergewicht nichts machen. Waldbach verteidigt gut und lässt wenig bis nichts zu. In der 88 Minute sorgt der Spielleiter für mächtig Farbe im Spiel - Rot für Joseph Maximilian Göbel. Damit sind die Fladnitzer auch noch ein Mann weniger. Anschließend bekommt Benedikt Gesslbauer in der 90. Minute die gelbe Karte vor die Nase gehalten. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Waldbach darf nach einem 3:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Gerhard Mandl (Funktionär Fladnitz): "Diese Niederlage ist sehr bitter, der Gegner hat aber verdient gewonnen. Wir sind heute leider nicht an die Leistung aus der Vorwoche herangekommen."