Pischelsdorf: Starker Saison will man das Sahnehäubchen aufsetzen

Details Donnerstag, 25. Februar 2021 17:17

Der im Jahre 1949 gegründete SV Wirtschaft Pischelsdorf ist aktuell der am längsten dienende Verein in der Oberliga Süd/Ost. So gelingt es seit Beginn der 2000-er-Jahre, sich weitgehenst einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu krallen. Mit dieser Konstanz mit der die Pischelsdorfer zum auftreten wissen, kann man durchaus davon ausgehen, dass das Gastspiel in dieser Liga noch längere Zeit andauern wird. Zuletzt war die Leistungskurve aber etwas ins trudeln gekommen. Der 10. Rang war soweit fest in der Hand von Pischelsdorf am Kulm. Aber darauf versteht man im Herbst 2020 eine treffende Antwort zu geben. Mit 18 Punkten aus 9 Spielen ist die Truppe von Trainer Norbert Eggler am starken 3. Tabellenplatz antreffbar. Was mit sich bringt, dass der SVP durchaus bereit dafür ist, um den möglichen Relegationsplatz mitzufighten. Dann aber müssen die Verantwortlichen im Verband bald schon Flagge zeigen bzw. ist es dafür nötig, das komplette Pensum von 26 Spielen, im Frühjahr noch fertig zu spielen.

SV PISCHELSDORF:

Tabellenplatz: 3. Oberliga Süd/Ost

Heimtabelle: 11.

Auswärtstabelle: 1.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 7:1 gg. Ilztal (2. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 2:8 in Fehring (1. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,0

bekommene Tore/Heim: 2,0

geschossene Tore/Auswärts: 2,8

bekommene Tore/Auswärts: 2,2

erfolgreichster Torschütze: Bernd Tödling (8)

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 3.

(Wohin führt die Reise den SV Pischelsdorf, der zum Oberliga-Inventar zählt, in naher Zukunft?)

SPIELER-WORDRAP MIT BERND TÖDLING:

Ich in 3 Worten: schlagfertig, ehrgeizig, humorvoll

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Vize-Herbstmeistertitel mit dem SV Pischelsdorf 2012/13

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: CL Finale 2014 (Real-Fan)

Erfolg bedeutet für mich: im Sport zu gewinnen, im Leben zufrieden zu sein

Mein Lieblingsessen: selbstgemachte Burger

Salzburg oder Rapid: eher Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: GAK

Konsole oder Brettspiele: ganz klar Konsole

Als Fan drücke ich die Daumen für: Real Madrid

Der Held in meiner Kindheit: Ronaldo (Brasilien) und Hermann Maier

Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: da gabs viele ;)

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Ronaldo (Brasilien), obwohl ich vielleicht nicht ganz so schnell bin ...

Worauf bist du besonders stolz: meine Familie und meine lange Zeit beim SVP

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: egal, zurzeit würd ich jedem einen ausgeben

Ligaportal.at: sehr informativ

Ein absolutes No-Go ist: Barcelona-Dress beim Training :D ( kommt bei uns leider sehr oft vor)

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: sollte mal wieder laufen gehen ...

In der Kabine sitze ich neben: Meinem Bruder Matthias und Manuel Artauf (falls er mal fit ist)

Mein Musikwunsch für die Kabine: völlig egal

Der Womanizer in der Mannschaft: Santino Schalk (ist aber auch schon ruhiger geworden)

Der Stylingexperte in der Mannschaft: wieder der Tino, der hat Sachen an von denen ich nicht mal wusste dass es sowas gibt :D

Was ich noch loswerden möchte: Hala Madrid

Photocredit: SV Pischelsdorf

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?